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Fenerbahçe'de Enes Ünal bombası

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Fenerbahçe'de Enes Ünal bombası
Fenerbahçe'nin Sportif Direktörtü Comolli, Enes Ünal'ın menajeri Batur Altıparmak ile bir araya geldi.

Berke ve Barış'ı sürpriz şekilde transfer eden Fenerbahçe'de sportif direktör Damien Comolli'nin bir sürprizinin daha olduğu ortaya çıktı. Şenol Güneş'in Beşiktaş'a getirmek için siyah-beyazlı yönetimden istekte bulunduğu Enes Ünal'a Fenerbahçe de talip oldu.

Sportif direktör Damien Comolli, milli golcünün menajeri Batur Altıparmak ile bir görüşme yaptı. Comolli'nin Altıparmak'a, "Cocu, Enes'i Hollanda'dan tanıyor ve çok istiyor. Enes eğer Türkiye'ye dönmek isterse Villarreal'le bir görüşme yapmayı planlıyorum" dediği belirtildi. Tarafların bir kez daha görüşmek için sözleştiği öğrenildi.

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