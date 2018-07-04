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Fenerbahçe'de Ali Koç rüzgarı sürüyor

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Fenerbahçe'de Ali Koç rüzgarı sürüyor
Fenerbahçe Kulübünde Ali Koç'un başkan olmasının ardından sarı-lacivertli futbol takımının Passolig kart satışları yükselişe geçti.

Haziran ayı başında 698 binde olan Fenerbahçe Passolig Kart sayısı, son bir ayda 710 bini geride bıraktı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, bir aylık sürede 12 binden fazla kart satın aldı.

Fenerbahçeli taraftarlar, yaz dönemi olmasına rağmen takımlarının Passolig kartlarına büyük ilgi gösterdi.

- Galatasaray'a yaklaşıyor

Sarı-lacivertli kulüp, Passolig kart sayısında önde olan Galatasaray'a biraz daha yaklaştı.

2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında Passolig Kart Ligi’nde lider olan sarı-lacivertliler, 2017-2018 sezonunda bu unvanı Galatasaray’a bırakmıştı.

Fenerbahçe'nin şu an 710 bin 758 Passolig kart sahibi taraftarı var. Galatasaray, 749 bin 841 kartla lider olurken, sarı-lacivertli ekip ikinci sırada bulunuyor.

Beşiktaş, 647 bin 639 Passolig kart satışına sahipken, Trabzonspor 212 bin 149 satış yaptı.

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