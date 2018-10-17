  • BIST 98.960
  • Altın 224,615
  • Dolar 5,6883
  • Euro 6,5777
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKA635 güvenlik korucusu görevden uzaklaştırıldı

Fenerbahçe'de 5 isimle yollar ayrılıyor!

»
Fenerbahçe'de 5 isimle yollar ayrılıyor!
Fenerbahçe takımdaki bazı isimleri devre arasında satmayı planlıyor. Bu operasyonla bütçe rahatlayacak. 5 futbolcuyla yolların ayrılmasının ardından Sarı-Lacivertli yönetim 2 nokta transfer yapıp kadrosunu güçlendirecek.

Fenerbahçe devre arasında büyük bir operasyona hazırlanıyor. Sarı-Lacivertliler, Valbuena, Soldado, Aatıf, Nabil Dirar ve Ozan Tufan'ı takımdan gönderecek.

Defansa ve orta sahaya iki takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe hem elindeki sorunlu futbolculardan kurtulacak hem de kadrosunu güçlendirecek.

BÜTÇEDE RAHATLAMA OLACAK
5 futbolcunun aldığı yüksek ücretlerin yükümlülüğünün gitmesi ile birlikte, bu oyuncuların satışında da kasaya para girecek. Bütçenin rahatlamasıyla da Fenerbahçe 2 nokta transfer yapmayı hedefliyor.

COMOLLİ NABIZ YOKLUYOR...
Fenerbahçe'de transfer yapılması hedeflenen bölgelerin stoper ve merkez orta saha olduğu ifade ediliyor. Sportif direktör Comolli'nin de şimdiden araştırma yaptığı ve nabız yokladığı öğrenildi.

HEM GENÇ HEM DE KALİTELİ...
Yapılacak transferlerin hem genç hem de kaliteli olması Başkan Ali Koç ve yönetiminin en önemli tercihi durumunda. Yönetimin takımın yaş ortalamasını aşağıya çekmek için çaba sarfettiği ifade ediliyor.

 

Etiketler:
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye Bosna Hersek maçı hangi kanalda?11 Ekim 2018 Perşembe 17:03
  • Ersun Yanal'dan mesaj var10 Ekim 2018 Çarşamba 10:57
  • Ronaldo'nun tecavüz belgeleri ortaya çıktı!10 Ekim 2018 Çarşamba 10:05
  • Volkan Demirel'den Ali Koç'a cevap!09 Ekim 2018 Salı 12:50
  • Beşiktaş 90+4'te yıkıldı!08 Ekim 2018 Pazartesi 10:59
  • Fenerbahçe, Başakşehir'i geçemedi07 Ekim 2018 Pazar 22:03
  • Volkan Demirel neden kadro dışı kaldı?06 Ekim 2018 Cumartesi 11:35
  • Kadro dışı kalan Volkan Demirel'den ilk açıklama06 Ekim 2018 Cumartesi 10:48
  • Ünlü futbolcuya şok iddia!05 Ekim 2018 Cuma 17:26
  • A Milli Takım aday kadrosu açıklandı05 Ekim 2018 Cuma 14:30
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim