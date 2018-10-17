Fenerbahçe'de 5 isimle yollar ayrılıyor!

Fenerbahçe takımdaki bazı isimleri devre arasında satmayı planlıyor. Bu operasyonla bütçe rahatlayacak. 5 futbolcuyla yolların ayrılmasının ardından Sarı-Lacivertli yönetim 2 nokta transfer yapıp kadrosunu güçlendirecek.

Fenerbahçe devre arasında büyük bir operasyona hazırlanıyor. Sarı-Lacivertliler, Valbuena, Soldado, Aatıf, Nabil Dirar ve Ozan Tufan'ı takımdan gönderecek.

Defansa ve orta sahaya iki takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe hem elindeki sorunlu futbolculardan kurtulacak hem de kadrosunu güçlendirecek.

BÜTÇEDE RAHATLAMA OLACAK

5 futbolcunun aldığı yüksek ücretlerin yükümlülüğünün gitmesi ile birlikte, bu oyuncuların satışında da kasaya para girecek. Bütçenin rahatlamasıyla da Fenerbahçe 2 nokta transfer yapmayı hedefliyor.

COMOLLİ NABIZ YOKLUYOR...

Fenerbahçe'de transfer yapılması hedeflenen bölgelerin stoper ve merkez orta saha olduğu ifade ediliyor. Sportif direktör Comolli'nin de şimdiden araştırma yaptığı ve nabız yokladığı öğrenildi.

HEM GENÇ HEM DE KALİTELİ...

Yapılacak transferlerin hem genç hem de kaliteli olması Başkan Ali Koç ve yönetiminin en önemli tercihi durumunda. Yönetimin takımın yaş ortalamasını aşağıya çekmek için çaba sarfettiği ifade ediliyor.