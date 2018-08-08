Fenerbahçe turu Kadıköy'e bıraktı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Benfica'ya 1-0 mağlup oldu.

Luz Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı, golsüz eşitlikle sona erdi. İkinci devrenin ilk bölümünde daha etkili oynayan Benfica, 69. dakikada Franco Cervi'nin golüyle 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Benfica sahadan tek farklı galibiyetle ayrıldı.

Bu karşılaşmanın rövanşı, 14 Ağustos Salı günü Ülker Stadı'nda oynanacak.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

24. dakikada Giuliano’nun ceza sahası gerisi sağ çaprazdan sert vuruşunda top kaleci Vlachodimos’da kaldı.

27. dakikada savunmadan dönen topu ceza yayı gerisinde önünde bulan Gedson Fernandes’in vuruşunda meşin yuvarlak farklı şekilde dışarı gitti.

33. dakikada Cervi'nin sol kanattan vuruşunda Volkan’dan dönen topu Skrtel kornere yolladı.

40. dakikada ceza sahası içi sol kattan Giuliano’nun kafa ile indirdiği topa ceza yayında gelişine vuran Valbuena, meşin yuvarlağı üstten dışarı gönderdi.

İkinci yarı

47. dakikada Cervi'nin ceza sahasına ortasında Jardel topa kafayı vurdu. Kaleci Volkan Demirel meşin yuvarlağı kontrol etti.

51. dakikada Salvio'nun sağ çaprazdan vuruşunda, kaleci Volkan Demirel topu kornere attı.

69. dakikada Benfica öne geçti. Salvio'nun pasında ceza alanı sol çaprazında topu kontrol eden Cervi, yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

84. dakikada Grimaldo'nun pasında Castillo şutunu çekti. Kaleci Volkan Demirel, meşin yuvarlağı kontrol etti.

85. dakikada ceza sahasında topla buluşan Castillo'nun sert vuruşunda, kaleci Volkan Demirel gole izin vermedi.

86. dakikada Fenerbahçe ceza alanında Skrtel ile girdiği ikili mücadeleyi kazanan Andre Almeida'nın vuruşunda, top az farkla dışarı çıktı.

90+1. dakikada topla ceza sahasına sokulan Barış Alıcı'nın sol çaprazdan sert vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

Karşılaşma, Benfica'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Benfica maçına, Volkan, Isla, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Eljif Elmas, Dirar, Valbuena, Giuliano, Alper ilk 11'i ile çıktı. Cocu, Soldado'ya yedekler arasında yer verirken, Andre Ayew'i maç kadrosuna dahil etmedi.

SARI LACİVERTLİ EKİPTE 4 EKSİK

Fenerbahçe, Benfica maçına 4 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı lacivertli ekipte cezası bulunan Josef de Souza'nın yanı sıra sakalıkları bulunan ve kadroya dahil edilmeyen Aatif, İsmail ve Salih mücadelede forma giyemedi.

ALİ KOÇ TAKIMI YALNIZ BIRAKMADI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı lacivertli takımı yalnız bırakmadı. Kafile ile birlikte Lizbon'a gelen başkan Ali Koç, takımın son idmanını takip etti ve bugün de kendine ayrılan yerden maçı izledi.

Öte yandan başkan Ali Koç, mücadele öncesi Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Mehmet Hasan Göğüş'ü resmi konutunda ziyaret etti. Göğüş, Fenerbahçe'ye de Benfica karşısında şans diledi.

FENERBAHÇE TRİBÜNÜ BOŞ KALDI

Fenerbahçeli taraftarlar Benfica ile oynanan maça ilgi göstermedi. Sarı lacivertli kulüp için ayrılan 3 bin 200 biletten yaklaşık olarak 100'ünün satılması ile geri kalan biletler Benfica Kulübü'ne devredildi. Benfica geri aldığı biletleri mücadele öncesinde kendi taraftarları için satışa çıkardı.

BENFICA'DA ÖNEMLİ EKSİKLER

Benfica, Fenerbahçe maçına önemli oyuncularından yoksun çıktı. Al-Nassr ile transfer görüşmesi yapması için izin verilen Jonas ve sakatlıkları bulunan Ebuehi ile Krovinovic, Fenerbahçe karşılaşmasında forma giyemedi.