Fenerbahçe tur için sahada!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda 1-0 kaybettiği maçın rövanşında bugün Portekiz ekibi Benfica'yı ağırlayacak.

Lizbon'daki ilk maçı Franco Cervi'nin tek golüyle 1-0 kaybeden Fenerbahçe, rakibini elemesi durumunda play-off turuna yükselecek.

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin Benfica'yı elemesi için sahadan en az 2 farklı galibiyetle ayrılması gerekiyor. Sarı-lacivertliler, 90 dakikayı 1-0 önde tamamlarsa maç uzatmalara gidecek. Uzatmalarda da gol olmazsa tur atlayan tarafı seri penaltı atışları belirleyecek.

Fenerbahçe ile Benfica arasında saat 21.00'de başlayacak mücadeleyi Slovenya Futbol Federasyonundan Slavko Vincic yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Volkan, İsla, Neustädter,, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Eljif Elmas, Giuliano, Ayew, Valbuena, Soldado

Benfica: Vlachodimos, Almeida, Jardel, Dias, Grimaldo, Fejsa, Salvio, Fernandes, Pizzi, Cervi, Ferreyra

Elerse muhtemel rakibi belli

Fenerbahçe, turu geçmesi durumuna play-off'ta PAOK-Spartak Moskova eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Yunan ekibi PAOK, Rus rakibini sahasındaki ilk maçta 3-2 yenmişti. Bu karşılaşmanın rövanşı da yarın oynanacak.

Sarı-lacivertliler, Benfica'ya elenmesi durumunda ise UEFA Avrupa Ligi gruplarına gidecek.