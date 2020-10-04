Fenerbahçe - Karagümrük: 2-1

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü, Samatta'nın golleriyle 2-1 mağlup etti. Haftaya lider giren Karagümrük'ü deviren sarı-lacivertliler, maç fazlasıyla liderliği ele geçirdi.

Süper Lig'de 4. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, sahasında lider Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Sarı-lacivertli takım, yeni transfer Samatta'nın 24 ve 68. dakikalarda attığı gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Karagümrük'ün tek sayısı 78. dakikada Sabo'nun penaltı vuruşundan geldi. Sabo, 86. dakikada bir penaltı vuruşundan da yararlanamadı.

Fenerbahçe'de iki penaltıya sebebiyet veren Lemos, çift sarı karttan gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Puanını 8'e yükselten sarı-lacivertliler maç fazlasıyla liderliği rakibinden devraldı. Haftaya lider giren Karagümrük ise bu sezon ilk kez mağlup oldu.

FENERBAHÇE-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇ ÖZETİ

3. dakikada sağdan çalımlarla ceza sahasına giren Valencia'nın topuna Fatih Karagümrük savunması ayak soktu. Ceza sahası sağ çaprazında topu önünde bulan Samatta'nın gelişine şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

5. dakikada oluşan serbest vuruşta sağdan Sosa'nın etkili ortasına penaltı noktası gerisinden iyi yükselen Lemos'un kafa vuruşunda top üst direkten geri döndü.

24. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Hücumun sağından Caner Erkin'in kullandığı köşe vuruşuna altıpas içinde ayak sokan Samatta, topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

50. dakikada ceza sahası dışında müsait durumda topla buluşan Salibur'un yerden şutunda savunmaya çarpan top direğin yanından kornere çıktı.

68. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Sağda kısa paslar sonucunda boşa çıkan Sosa'nın altıpas önüne etkili ortasına iyi yükselen Samatta'nın kafa vuruşunda top filelere gitti: 2-0.

77. dakikada Fatih Karagümrük, farkı 1'e indirdi. VAR sonucunda verilen penaltı vuruşunda Sabo topu ağlarla buluşturdu: 2-1.

85. dakikada Yaşar Kemal Uğurlu bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Savunma arkasına atılan uzun topa hareketlenen Sabo, ceza sahası içinde Lemos'un müdahalesiyle yerde kalınca hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltıya hükmetti. 87. dakikada topun başına gelen Sabo'nun vuruşunda kaleci Altay topu çıkardı.

90+5. dakikada Alparslan Erdem'in etkili ortasına penaltı noktası gerisinde iyi yükselen Mevlüt Erdinç'in kafa vuruşunda top az farkla üstten dışarı çıktı.

Müsabakada başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe sahadan 2-1 galip ayrıldı.