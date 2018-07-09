Fenerbahçe, İsviçre yolcusu

Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon öncesi kamp çalışmaları için yarın İsviçre'ye gidecek.

İstanbul'da 28 Haziran'da top başı yapan sarı-lacivertli takım, uzun zaman sonra ilk kez Düzce'deki Topuk Yaylası Tesisleri'ni tercih etmedi.

Sezonun ilk kamp çalışmasını yurt dışında yapacak Fenerbahçe'nin tercihi geçen sezon olduğu gibi yine İsviçre olacak.

Sarı-lacivertliler, yarın gideceği İsviçre'nin Lozan şehrinde 18 Temmuz'a kadar kamp çalışmalarını sürdürecek. Fenerbahçe, burada 14 Temmuz'da hazırlık maçında İsviçre temsilcisi Lozan'la karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, kampın son gününde ise Premier Lig ekibi Fulham'la karşılaşacak.

İstanbul'a 18 Temmuz'da dönecek Fenerbahçe, 21 Temmuz'da Ülker Stadı'nda Hollanda temsilcisi Feyenoord'u konuk edecek. Sarı-lacivertli ekip, 1 Ağustos'ta da İtalya'nın Cagliari takımıyla yine Ülker Stadı'nda hazırlık maçı yapacak.

Sarı-lacivertlilerin ayrıca 26-29 Temmuz tarihlerinde yurt dışında bir hazırlık turnuvasına da katılması bekleniyor.