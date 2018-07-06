Fenerbahçe için Yannick Bolasie iddiası

Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bir çok oyuncuyla görüşmelerini sürdüren sarı lacivertliler, Everton'ın 29 yaşındaki kanat oyuncusu Yannick Bolasie ile ilgileniyor.

Fenerbahçe yönetimi kadroya yeni isimler katmak için çalışmalarına devam ediyor. Bir çok bölgeye transfer yapmak için mesai harcayan Başkan Ali Koç ve Sportif Direktör Damien Comolli, yurtdışından farklı isimlerle görüşmelerini sürdürüyor.

Volkan Demirel ile sözleşme yenilemesi beklenen sarı-lacivertlilerde kaleci transferi için Arsenal'in file bekçisi Ospina'nın adı geçiyor.

Kameni ile yolları ayırmayı planlayan yönetim, Kolombiyalı kaleci için temaslarına devam ediyor..

Sarı-lacivertlilerin gündemindeki bir başka isim ise Everton forması giyen Yannick Bolasie...Yaşadığı sakatlık nedeniyle İngiliz ekibinde fazla şans bulamayan kanat oyuncusu için görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.

29 yaşındaki İngiliz futbolcu, geçen sezon 18 maçta 1 gol attı.

Bu arada İngiltere basını, Fenerbahçe'nin gündeminde olan bir başka İngiliz futbolcu Jack Wilshere'in West Ham United ile anlaştığını duyurdu.