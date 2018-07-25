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Fenerbahçe güne 3 imza ile başladı!

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Fenerbahçe güne 3 imza ile başladı!
Fenerbahçe Kulübü, altyapı takımlarında forma giyen Burak Albayrak, Mahsun Çapkan ve Muhammed Gümüşkaya ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol altyapı takımımızda formalarını başarıyla terleten 3 futbolcumuzla üçer yıllık sözleşme imzalanması konusunda anlaşma sağlanmıştır." denildi.

Kulüp sportif direktörü Damien Comolli'nin kararı doğrultusunda böyle bir adım atıldığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2009 yılından bu yana Fenerbahçe futbol altyapısında stoper mevkisinde oynayan 1998 doğumlu Burak Albayrak, 2010 yılında Fenerbahçe futbol altyapısında başlayan, orta sahada görev yapan 1999 doğumlu Mahsun Çapkan ve 2012 yılından bu yana Fenerbahçe futbol altyapısında görev alan 2001 doğumlu orta saha oyuncusu Muhammed Gümüşkaya ile üçer yıllık profesyonel sözleşme imzalandı. Genç futbolcularımızla imzalanan yeni sözleşmelerin camiamıza hayırlı olmasını diliyor, futbolcularımıza çubuklu ile nice başarı ve şampiyonluklar diliyoruz."

Öte yandan, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve sportif direktör Comolli'nin, sözleşme imzalanan oyuncularla kulübün internet sitesinde fotoğrafları paylaşıldı.

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