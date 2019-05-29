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FENERBAHÇE ESKİ BAŞKANINI KAYBETTİ

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FENERBAHÇE ESKİ BAŞKANINI KAYBETTİ
Fenerbahçe'nin 1989-93 yılları arasında başkanlığını yapan spor adamı Metin Aşık, hayatını kaybetti.

Aşık'ın rahatsızlığı nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

1989-93 yılları arasında Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı yapan Metin Aşık, yaşamını yitirdi. Aşık, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir Florence Nightingale Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Fenerbahçe, Metin Aşık'ın başkanlığı döneminde 1 kez Cumhurbaşkanlığı Kupası kazanmıştı.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüzün eski başkanlarından, camiamızın değerli ismi Metin Aşık'ı kaybettik. Fenerbahçemize çok değerli hizmetlerde bulunmuş kıymetli başkanımız Metin Aşık'a Allah'tan rahmet; değerli ailesine ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun." denildi.

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