Fenerbahçe Emre Mor'un peşinde

Bu sezon genç futbolculara yönelen Fenerbahçe, Celta Vigo forması giyen Emre Mor için İspanyol ekibinin kapısını çaldı.

Borussia Dortmund'dan Celta Vigo'ya transfer olan ancak beklentileri karşılayamayan Emre Mor, Süper Lig'in yolunu tutabilir...

ÖNCE 2 YIL KİRALANACAK

Radio Marca'ya göre, Fenerbahçe'nin, Emre için iki yıllık kiralama sonrası kesin satın alma opsiyonuyla toplam 13 milyon euroluk ödeme planı hazırladığını belirtti.

Radyo, 20 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe'nin yanı sıra Köln'ün de Celta Vigo'ya teklifte bulunduğunu duyurdu.

Transfer söylentileri hakkında konuşan Mor'un menajeri, Köln iddiasını yalanladı. Menajer F.Bahçe ile ilgili açıklama yapmamayı tercih etti.

Emre Mor, geçtiğimiz sezon Dortmund'dan Celta Vigo'ya da 13 milyon euro bonservis bedeli ile transfer olmuştu.