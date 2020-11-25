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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu.

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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu.
.Süper Lig'de 10. hafta oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek..

Süper Lig'de Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu. MHK, Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak karşılaşmaya Tugay Kaan Numanoğlu'nu atadı.

Süper Lig'de 10. hafta oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Buna göre Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

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İŞTE HAFTANIN MAÇLARI VE HAKEMLER;

Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor (Ali Palabıyık)
Başakşehir - Denizlispor (Arda Kardeşler)
Rizespor - Galatasaray (Atilla Karaoğlan)
BB Erzurumspor - Antalyaspor (Ali Şansalan)
Alanyaspor - Konyaspor (Bahattin Şimşek)
Kasımpaşa - Gençlerbirliği (Mete Kalkavan)
Fenerbahçe - Beşiktaş (Tugay Kaan Numanoğlu)
Sivasspor - Göztepe (Serkan Tokat)
Kayserispor - Karagümrük (Alper Ulusoy)

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