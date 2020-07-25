  • BIST 119.202
  • Altın 418,635
  • Dolar 6,8450
  • Euro 7,9603
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKAKınalıada'da yangın

Fenerbahçe Beko'da Kokoskov'un yardımcıları belli oldu

»
Fenerbahçe Beko'da Kokoskov'un yardımcıları belli oldu
Fenerbahçe Beko'da yeni başantrenör Igor Kokoskov'un yardımcıları açıklandı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, önümüzdeki sezon Kokoskov'un yardımcılıklarını, Erdem Can, Radovan Trifunovic, Serhan Aydanarığ ve Berkay Oğuz'un yapacağı belirtildi.

Fenerbahçe Beko'nun teknik ekibinde ise görev dağılımı şöyle oldu:

Başantrenör: Igor Kokoskov

Yardımcı antrenör: Erdem Can

Yardımcı antrenör: Radovan Trifunovic

Yardımcı antrenör: Serhan Aydanarığ

Yardımcı antrenör ve video koordinatörü: Berkay Oğuz

Yardımcı video koordinatörü: Alp Timuçin Yener

Kondisyoner: Predrag Zimonjic
 
Kondisyoner: İlker Belgutay

Takım doktoru: Ahmet Kulduk

Fizyoterapist: Rıza Özdemir

Masör: Yılmaz Mete, Faik Özköksal

Malzeme sorumlusu: Erkan Karaca

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Son dakika... Fatih Terim'e teklif! "Gel başkan ol hocam"10 Haziran 2020 Çarşamba 10:00
  • Beşiktaşlı 8 Futbolcunun Covid-19 Testi Pozitif Çıktı!14 Mayıs 2020 Perşembe 16:14
  • Beşiktaş ve Trabzonspor'dan Geçmiş Olsun Mesajı08 Mayıs 2020 Cuma 11:16
  • Resmen Açıklandı... İşte Süper Lig'in Başlama Tarihi!06 Mayıs 2020 Çarşamba 14:33
  • TFF Türkiye'de Liglerin Ne Zaman Açılacağını Açıkladı03 Nisan 2020 Cuma 11:36
  • Galatasaray'dan Resmi Açıklama Geldi30 Mart 2020 Pazartesi 11:51
  • Flaş... Flaş... Tüm Ligler Ertelendi!19 Mart 2020 Perşembe 17:17
  • EURO 2020 Ertelendi17 Mart 2020 Salı 14:51
  • Fenerbahçe'nin Cezası27 Şubat 2020 Perşembe 11:06
  • Fenerbahçe Karar Verdi26 Şubat 2020 Çarşamba 17:54
    • FOTO GALERİ
    • Üstüme Çok Geliyorlar
    • Hayatımda Cinsellik Yok
    • Güzelliğimi Spora Borçluyum
    VİDEO GALERİ
    • Ünlü sunucular böyle rezil oldular!
    • Kadir İnanır uzun bir aradan sonra sinemaya gerdi döndü
    • Yaptığı paylaşımlarla her gün haber olmayı başarıyor
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim