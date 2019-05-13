FENER OL KAMPANYA ÖDÜLLERİ BELLİ OLDU

12 Mayıs'ı 13 Mayıs'ı bağlayan gece saat 22:30'da TV8'de başlayacak olan FenerOL kampanyasında pazar günü Acun Ilıcalı ve Cem Yılmaz bağış toplayacak

Pazartesi günü ise Acun Ilıcalı ve Beyazıt Öztürk ekranlarda olacak. Bu 2 gün içinde en yüksek bağışı yapanlara verilecek ödüller de belli oldu.

Fenerbahçe Spor Kulübü, 4 Nisan tarihinde kulübe mali destek sağlamak amacıyla "Fener Ol" kampanyası ile büyük bir dava başlattı. Birçok taraftarın ve iş adamlarının yoğun ilgi göstererek bağışlar yaptığı kampanya, Fenerbahçe'nin yalnız olmadığını herkese göstermiş oldu. Başta kulüp başkanı Ali Koç olmak üzere, ülkenin birçok noktasından gönüllüler kampanyaya dahil oldular.

12 Mayıs'ı 13 Mayıs'ı bağlayan gece saat 22:30'da TV8'de başlayacak olan FenerOL kampanyasında pazar günü Acun Ilıcalı ve Cem Yılmaz bağış toplayacak; Pazartesi günü ise Acun Ilıcalı ve Beyazıt Öztürk ekranlarda olacak. İki gün üst üste yayınlanacak olan ve Acun Ilıcalı'nın "Dünyada eşi benzeri olmayan, futbol tarihine geçecek bir kampanya olacak" dediği organizasyonda Fener Ol için yapılacak kazan-kazan etkinliğindeki verilecek ödüller ortaya çıktı.

İŞTE ÖDÜLLER

20 araba, 5 ev, Obradovic ile yemek fırsatu, kombine bilet, stadyumda maç yapma şansı

17 MİLYON DOLAR TOPLANDI

FB TV'de yapılan 3,5 saatlik yayın süresinde ise canlı bağlantılarla birlikte kampanyaya katılan gönüllü sayısının 400 bini geçtiği öğrenildi. Kampanya neticesinde toplanmış olan rakamın 15 milyon euro, dolar bazında ise 17 milyon dolar olduğu açıklandı.

"BİZİ OLDUKÇA RAHATLATACAK"

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ise; taraftarın kampanyaya göstermiş olduğu ilgiden memnun olduğunu dile getirdi. Koç; "Yükümlülüklerimizi yerine getirmek için bu başarı bizi oldukça rahatlatacak ve böylelikle Avrupa kupalarına katılma hakkımızı da korumuş olacağız." dedi.

'FENER OL'A EN ÇOK BAĞIŞ YAPANLAR

- Saran Holding – Sadettin Saran: 1 milyon TL

- Koç Zeljko Obradovic: 600 bin TL

- Yönetmen Murat Şeker: 500 bin TL

- YDA Group – Hüseyin Arslan: 500 bin TL

- Konya Siyah Çoraplılar Derneği: 500 bin TL

- Completo Group – Murat Kapki & Samet Güzel: 250 bin TL

- Han Group – Olgun Aydın: 150 bin TL

- Mehmet Okur: 40 bin TL

"60-65 MİLYON EURO BULAMAZSAK EĞER.."

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 31 Mayıs'a kadar Finansal Fair Play (FFP) nedeniyle gelir elde etmek için kampanyaya başlayacaklarını belirterek, "31 Mayıs'a kadar 60-65 milyon avro gelir yaratamadığımız takdirde FFP konusunda Avrupa'ya gitme sıkıntısıyla karşı karşıyayız. Bu ne demek? Avrupa Kupası'na, Şampiyonlar Ligi'ne katılamamak söz konusu." dedi.

3 MİLYAR TL BORÇ DEVRALDI...

Verilen bilgiye göre, FBSK bir önceki dönemden 3 milyar TL'yi aşan bir borç yükü devraldı. Bu borç yükünün büyük bölümünü finansal borçlar (bankalar ve factoring şirketleri) oluşturuyor. Bu finansal borçların yaklaşık yüzde 80'i yabancı para cinsinden borçlar. Bu borçlar sonucu FBSK yaklaşık 300 milyon dolar civarında açık döviz pozisyonu taşıyor. Bu açık pozisyon ile birlikte kur artışlarındaki 1 TL artışın maliyeti mali tablolarımıza 300 milyon TL ilave yükümlülük olarak yansıyor. 2018 yazında yaşanan mali piyasalardaki çalkantılar sonucu, kur artışları yüzde 35'lere, TL faizler ise yüzde 20 seviyelerinden yüzde 35'lere geldi. Her iki artışın (kur + faiz) mali durum üzerindeki etkileri son derece olumsuz oldu.