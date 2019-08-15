FENA KAPIŞTILAR

Nükhet Duru geçirdiği estetik operasyonları eleştiren Hıncal Uluç'a yanıt verdi.

Kanal D'de ekrana gelen '2. Sayfa' programına konuşan sanatçı Nükhet Duru, söz Hıncal Uluç'un kendisine yönelik eleştirileri hatırlatılınca "O sözler onu bağlıyor. Onu anlayışla karşılamaya çalışıyorum. Eski bir dost ama dostluk hislerini kaybetmiş durumda olduğunu düşünüyorum. Hem bana hem de Sezen'e çok ağır şeyler yaptı. Bunu niye yaptı. Ne o biliyor ne de biz biliyoruz. Üzüldük tabi ama insanların yaşlandıkça tatlı olması veya tadını kaybetmesi kendi elinde." şeklinde konuştu.

HINCAL ULUÇ NE DEMİŞTİ?

Hıncal Uluç Sabah Gazetesi'ne verdiği röportajda "Kadınların kendilerini güzel görme haklarını kullanıp kusurlarını bir seferlik bir ameliyatla gideren herhalde çok azdır. Bunu nereden biliyorum. Nükhet Duru'dan. Nükhet benim yakın arkadaşımdı. Şimdi 'Hıncal çok değişti' diyormuş. Oysa değişen ben değilim, o. Nükhet'in burnunda hafif bir kemer vardı. Bütün estetik doktoru arkadaşlarım 'Nükhet'in burnunu düzeltelim para mara istemiyoruz' diyorlar bana. Açtım konuyu Nükhet'e bana söylediği cümle aynen şöyle: 'Bak Hıncal bu burun benim karakterim. Niye değiştireyim.' Ne oldu o Nükhet Duru, ameliyatlar oldu. Göğüslerine silikonlar doldurttu. En kötüsü botoksa başladı." ifadelerini kullanmıştı.