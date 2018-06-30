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Fellaini, Manchester United'da kaldı

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Fellaini, Manchester United'da kaldı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Belçikalı oyuncusu Marouane Fellaini'nin sözleşmesini uzattı.

Manchester United ile sözleşmesi sona eren ve transfer döneminde ismi Türk takımları ile anılan Belçikalı orta saha Marouane Fellaini, kararını verdi.

''BU TAKIM DAHA ÇOK ŞEY BAŞARACAK''

Fellaini, Manchester United'da kalacağını açıklarken takımı ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 30 yaşındaki futbolcu, United ile sözleşme uzatmasının ardından ''Hikayeme Manchester United formasıyla devam etmekten dolayı çok mutluyum. Bu kararı verdim çünkü burada çok mutluyum. Ayrıca Jose Mourinho yönetiminde bu takımın daha çok şeyler başaracağına inanıyorum. Mourinho'ya bana her zaman inandığı için teşekkür etmek istiyorum.'' şeklinde konuştu.

MOURINHO: ''HER ZAMAN İNANIYORDUM''

Teknik direktör Jose Mourinho ise ''Marouane bizimle kaldığı için çok mutluyum. Her zaman burada kalmak istediğine inanıyordum ve yeni sözleşme imzalamasından çok memnunum.'' dedi.

5 sezondur Manchester United için oynayan Marouane Fellaini, geçtiğimiz sezon 23 maça çıkarken 5 gol kaydetti. Fellaini, 5 sezondur formasını giydiği Manchester United'da 156 maçta 20 gol attı.

 

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