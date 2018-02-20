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"Felç Kalma İhtimalim Vardı"

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"Felç Kalma İhtimalim Vardı"
Geçen yılın son günlerinde kulağındaki enfeksiyon nedeniyle ameliyat masasına yatmak zorunda kalan Filiz Akın’ın geçtiğimiz günlerde bir operasyon daha geçirdiği ortaya çıktı. Filiz Akın, “Erken müdahale sayesinde felçten kurtuldum” dedi.

Türk sinemasının usta ismi Filiz Akın’ın geçtiğimiz günlerde ciddi bir operasyon daha geçirdiği ortaya çıktı. Aralık ayında bir türlü geçmeyen kulak enfeksiyonu nedeniyle ameliyat masasına yatan, altı saatlik o operasyon sayesinde kalıcı yüz felci ve menenjit riskinden kurtulan usta oyuncuya bu kez de stent takıldı.

Yapılan kontrollerde şah damarında yüzde 80 oranında tıkanıklık tespit edilen Akın, beyne pıhtı atması riski nedeniyle acil ameliyata alındı ve damara stent takıldı.

Operasyonu, geçen hafta Kadir İnanır’a da aynı işlemi yapan Prof. Dr. Naci Koçer’in gerçekleştirdiği öğrenildi.

İnanır’dan bir hafta önce, 7 Şubat günü ameliyat geçiren Filiz Akın, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı:

“Altı aydır hastanelerde hastalıklarla mücadele ediyorum ve çok yorgunum. İlk önce Prof. Dr. Günter Hafız’ın altı saatlik ameliyatıyla kalıcı yüz felcinden ve menenjitten kurtuldum. Şimdi de Prof. Dr. Naci Koçer’in başarısı sayesinde, çok riskli bir ameliyatla felç olmaktan kıl payıyla kurtuldum. Kendilerine müteşekkirim.”

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