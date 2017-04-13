  • BIST 90.729
  • Altın 151,774
  • Dolar 3,6663
  • Euro 3,9021
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAAntalya için kuvvetli yağış uyarısı

Federasyona ve FIFA'ya ceza! .

»
Federasyona ve FIFA'ya ceza! .
Belçika mahkemesi, Fransız futbolcu Lassana Diarra'nın 2015 yılında Charleroi takımına transferine engel oldukları gerekçesiyle Belçika Futbol Federasyonu ile FIFA'yı suçlu bularak tarafları toplam 6 milyon avro ceza ödemeye mahkum etti.

Belçika mahkemesi tarafından alınan kararla, Diarra'nın transferine fazladan mali yükümlülük getirerek 2015 yılında Charleroi takımında forma giymesini engellediği gerekçesiyle Belçika Futbol Federasyonu ile FIFA'ya toplam 6 milyon avro ceza verildi. Tarafların, karara itiraz edeceği belirtildi.

Lokomotiv Moskova'ya 2013 yılında transfer olan ve 4 yıllık sözleşme imzalayan milli oyuncu, Rus temsilcisinde ilk yılını tamamlamasının ardından kontratını tek taraflı feshederek kulüpten ayrılmıştı.
Rus temsilcisinden ayrılmasının ardından Lokomotiv Moskova, FIFA'ya itirazda bulunmuştu. FIFA ise itirazı haklı bularak Fransız futbolcunun eski kulübüne 10 milyon avro ödemesine karar vermişti. Bu dönemde Belçika'nın Charleroi takımıyla görüşen Diarra'nın transferi, FIFA'nın verdiği ceza ve Belçika Futbol Federasyonunun transferi onaylamaması gerekçeleriyle gerçekleşemedi.
Olayın ardından Fransız futbolcu, FIFA ve Belçika Futbol Federasyonuna transferini haksız şekilde engelledikleri gerekçesiyle dava açmış ve bir sezon kulüpsüz kalmasının ardından 2015 yılında Fransa temsilcisi Olympique Marsilya ile sözleşme imzalamıştı.
 

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sevilla'dan flaş Oğuzhan açıklaması10 Nisan 2017 Pazartesi 17:19
  • Zenit'te Lucescu depremi10 Nisan 2017 Pazartesi 16:59
  • Diego Maradona'nın yatak sırlarını ifşa etti10 Nisan 2017 Pazartesi 16:51
  • Şampiyonlar Ligi heyecanı tekrar start alıyor10 Nisan 2017 Pazartesi 16:31
  • Beşiktaş yönetiminden flaş karar! Atiba...10 Nisan 2017 Pazartesi 14:55
  • Tarihi maçta tam 7 gol...09 Nisan 2017 Pazar 07:41
  • Samuel Eto'o - Vagner Love takası için teklif!08 Nisan 2017 Cumartesi 18:29
  • Beşiktaş, Dudu için Palmeiras ile görüşüyor08 Nisan 2017 Cumartesi 18:21
  • Galatasaray'dan Fernando Muslera'ya yeni sözleşme08 Nisan 2017 Cumartesi 18:14
  • Trabzonspor Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu.08 Nisan 2017 Cumartesi 17:57
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim