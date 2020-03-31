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Fazla Yolcu Taşıyan Minibüslere Ceza Yağdı

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Fazla Yolcu Taşıyan Minibüslere Ceza Yağdı
İçişleri Bakanlığının koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yayımladığı şehir içi ve şehirlerarası çalışan toplu taşıma araçlarına yönelik genelgesi uyarınca denetimler sürüyor.

Esenyurt'ta uyarılara rağmen yüzde 50 kapasite kuralına uymayan, ayakta yolcu alan minibüsçülere ceza yağdı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri dün akşam saatlerinde minibüslere yönelik denetim yaptı. Denetimlerde toplu taşımada yarı kapasite kuralına uymayan, ayakta yolcu taşıyan sürücülere, Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesine göre 392 TL idari para cezası uygulandı.

Esenyurtta şaşırtan görüntü Minibüs durduruldu ve...
Bu arada trafik ekiplerinin minibüsleri durdurarak cezai işlem yaptığını cep telefonu ile öğrenen veya uzaktan gören bazı sürücülerin ise denetim noktasına gelmeden bazı yolcuları indirmeye çalıştığı belirlendi.

Esenyurtta şaşırtan görüntü Minibüs durduruldu ve...
Esenyurt Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genelgeye uyan sürücü ve yolculara teşekkür etti.

Minibüs sürücüleri ise günün bazı saatlerinde yoğunluk görülebildiğini, gün içerisinde genellikle araçların boş olduğunu söylediler.

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