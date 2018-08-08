Fazıl Say'dan hayranlarını üzecek haber!

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say'ın yazar olan ve 17 yıldır Bodrum'un Bitez Mahallesi'nde yaşayan annesi Gürgün Say, geçen 21 Haziran'da aniden rahatsızlandı. Aynı zamanda 6 yıldır Alzheimer hastası da olan anne Say, Bodrum'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Beyin embolisi teşhisi konulan Say, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. O günden beri bitkisel hayatta olan annesinin son halini paylaşan Fazıl Say duygu dolu bir paylaşımda bulundu.
İŞTE O PAYLAŞIM...
Fazıl Say paylaşımında, "Annem ile, Bodrum 8 Ağustos2018. Yoğun bakımdan çıktık. Bilinci kapalı ve komple felç olsa da , oğlunu hala biliyor, hissediyor, artık her hangi bir tepki veremese de, bazen gülümsüyor. Artık nefesi de, makinalara bağlı, Önümüzdeki süreç zor. Anneme en iyi şekilde bakan tüm doktor , hemşire ve bakıcılarıma şükran borçluyum." ifadelerini kullandı.