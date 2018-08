Fazıl Say'dan hayranlarını üzecek haber!

Fazıl Say, Bodrum'da yaşayan annesi 87 yaşındaki Gürgün Say'ın yoğun bakımda olan fotoğrafını paylaşarak hayranlarını üzdü.

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say'ın yazar olan ve 17 yıldır Bodrum'un Bitez Mahallesi'nde yaşayan annesi Gürgün Say, geçen 21 Haziran'da aniden rahatsızlandı. Aynı zamanda 6 yıldır Alzheimer hastası da olan anne Say, Bodrum'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Beyin embolisi teşhisi konulan Say, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. O günden beri bitkisel hayatta olan annesinin son halini paylaşan Fazıl Say duygu dolu bir paylaşımda bulundu.

İŞTE O PAYLAŞIM...

Fazıl Say paylaşımında, "Annem ile, Bodrum 8 Ağustos2018. Yoğun bakımdan çıktık. Bilinci kapalı ve komple felç olsa da , oğlunu hala biliyor, hissediyor, artık her hangi bir tepki veremese de, bazen gülümsüyor. Artık nefesi de, makinalara bağlı, Önümüzdeki süreç zor. Anneme en iyi şekilde bakan tüm doktor , hemşire ve bakıcılarıma şükran borçluyum." ifadelerini kullandı.