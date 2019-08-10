FAYTONCU KAVGASINDA CHP'Lİ BAŞKAN YARALANDI!

Adalar'da faytoncular ile akülü araç taşımacılığı yapanlar arasında çıkan kavgada CHP Adalar İlçe Başkan Yardımcısı Yavuz Çifçioğlu ağır yaralandı.

SonDakika.com'un haberine göre; Adalar'da faytoncular ile akülü araç taşımacılığı yapanlar arasında kavga çıktı. Kavga sırasında kafasına darbe alan CHP Adalar İlçe Başkan Yardımcısı Yavuz Çifçioğlu ağır yaralandı. Kavga, polisin havaya ateş açması ile durdu.

Adalar Haber'de yer alan habere göre; sabah saatlerinde fayton ve akülü araç taşımacılığı yapan Keleşler ve Çifçioğulları arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kavgaya dönüştü, kavgada yaralananlar oldu. Aynı kavga sırasında CHP Adalar İlçe Başkan Yardımcısı Yavuz Çifçioğlu kafasına ağır darbe aldı ve hastaneye kaldırıldı.