Favoriler çeyrek finalde

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da, Roger Federer, Rafael Nadal ve Serena Williams çeyrek finale çıktı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın yedinci gününde, tek erkeklerde son şampiyon ve dünya 2 numarası Roger Federer, dünya klasmanında 26. sırada yer alan Fransız Adrian Mannarino ile karşılaştı.

İsviçreli Federer, bir saat 45 dakika süren maçta rakibini 6-0, 7-5 ve 6-4'lük setlerle 3-0 mağlup etti.

Tek erkeklerde dünya bir numarası İspanyol Rafael Nadal ise Çek Jiri Vesely'yi 6-3, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

9 numaralı seribaşı John Isner, Yunan rakibi Stefanos Tsitsipas'ı ve 12 numaralı seribaşı Sırp Novak Djokovic de Rus Karen Khachanov'u 3-0 yenerek tur atladı.

Serena Williams çeyrek finalde

Wimbledon'da 7 şampiyonluğu bulunan ABD'li Serena Williams, Rus Evgeniya Rodina'yı 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı.

Tek kadınlarda dünya 10 numarası Angelique Kerber, İsviçreli Belinda Bencic'i, 12 numaralı seribaşı Letonyalı raket Jelena Ostapenko ise Belaruslu Aliaksandra Sasnovich'i 2-0 yenerek çeyrek finale çıktı.

7 numaralı seribaşı Çek Karolina Pliskova, Hollandalı rakibi Kiki Bertens'e 6-3 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenilerek turnuva dışında kaldı.