  • BIST 98.097
  • Altın 189,632
  • Dolar 4,6957
  • Euro 5,5159
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAHaliç'te teknede yangın çıktı

Favoriler çeyrek finalde

»
Favoriler çeyrek finalde
Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da, Roger Federer, Rafael Nadal ve Serena Williams çeyrek finale çıktı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın yedinci gününde, tek erkeklerde son şampiyon ve dünya 2 numarası Roger Federer, dünya klasmanında 26. sırada yer alan Fransız Adrian Mannarino ile karşılaştı. 

İsviçreli Federer, bir saat 45 dakika süren maçta rakibini 6-0, 7-5 ve 6-4'lük setlerle 3-0 mağlup etti.

Tek erkeklerde dünya bir numarası İspanyol Rafael Nadal ise Çek Jiri Vesely'yi 6-3, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

9 numaralı seribaşı John Isner, Yunan rakibi Stefanos Tsitsipas'ı ve 12 numaralı seribaşı Sırp Novak Djokovic de Rus Karen Khachanov'u 3-0 yenerek tur atladı. 

Serena Williams çeyrek finalde
Wimbledon'da 7 şampiyonluğu bulunan ABD'li Serena Williams, Rus Evgeniya Rodina'yı 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı.

Tek kadınlarda dünya 10 numarası Angelique Kerber, İsviçreli Belinda Bencic'i, 12 numaralı seribaşı Letonyalı raket Jelena Ostapenko ise Belaruslu Aliaksandra Sasnovich'i 2-0 yenerek çeyrek finale çıktı. 

7 numaralı seribaşı Çek Karolina Pliskova, Hollandalı rakibi Kiki Bertens'e 6-3 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenilerek turnuva dışında kaldı. 

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Emre Can'dan Ronaldo açıklaması10 Temmuz 2018 Salı 10:05
  • Celta Vigo, Okay Yokuşlu'yu basına tanıttı10 Temmuz 2018 Salı 10:02
  • Emre Batur Fenerbahçe'de10 Temmuz 2018 Salı 10:00
  • Coutinho için 270 milyon avro!10 Temmuz 2018 Salı 09:56
  • Volkan imzayı attı, idmana çıktı09 Temmuz 2018 Pazartesi 16:18
  • Süper Lig'de fikstür çekildi09 Temmuz 2018 Pazartesi 16:06
  • Alanyaspor, Wanderson ile yollarını ayırdı09 Temmuz 2018 Pazartesi 15:48
  • Comolli: "Yakında yıldızlar tek tek gelmeye başlayacak"09 Temmuz 2018 Pazartesi 15:46
  • Herve Kage Eskişehirspor'da09 Temmuz 2018 Pazartesi 15:44
  • Babel ve Medel kontrolden geçti09 Temmuz 2018 Pazartesi 13:55
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim