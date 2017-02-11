Fatma Turgut'u derinden sarsan ayrılık!

Fatma Turgut, Yekta Kopan’ın Youtube üzerinden yayınlanan programı “Noktalı Virgül”e konuk oldu.

Model grubundan ayrılması hakkında konuşan şarkıcı, “Model ABD’ye gitti. Başka bir isimle yola devam edecekler. 11 yıllık bir maceraydı. Kolum kanadım kırık hissediyorum. Yine de herkesin ve her şeyin gönlünce olmasını dilerim” dedi.

Turgut, ayrılıkla ilgili ilk açıklamayı Twitter’dan yapmasının eleştirilmesine ilişkin soruyu da şöyle yanıtladı: “En çok kullanılan sosyal mecralardan birinden açıklama yapmam çok normaldi.”

Fatma Turgut, yeni single’ını mart ayında, ilk solo albümünü ise sonbaharda çıkaracağını söyledi.