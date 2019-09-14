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FATMA GİRİK HASTANEYE KALDIRILDI!

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FATMA GİRİK HASTANEYE KALDIRILDI!
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik diş tedavisi için gittiği Ankara'da hastaneye yatırıldı.

SonDakika.com'un haberine göre; Yeşilçam'ın yıldız oyuncularından Fatma Girik hayranlarını yine korkuttu. Usta oyuncu Ankara'da hastaneye yatırıldı. Yürüme güçlüğü çeken usta oyuncunun 4 hafta tedavi göreceği öğrenildi.
DİŞ TEDAVİSİ İÇİN GİTMİŞTİ
Yeşilçam'ın emektar oyuncularından 76 yaşındaki Fatma Girik, Ankara'da bulunan özel bir hastaneye yatırıldı. 10 gün önce diş tedavisi için gittiği İstanbul'dan Ankara'ya geçen usta oyuncu burada doktoruna göründü.
DOKTOR TAVSİYESİ ÜZERİNE HASTANEYE YATIRILDI
Yürüme güçlüğü çeken Girik, doktorunun tavsiyesi üzerine hastaneye yattı. 4 hafta süreyle fizik tedavi görecek olan usta oyuncunun başka bir rahatsızlığı olmadığı, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

 

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