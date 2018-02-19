Fatih'te Yangın Paniği

Yangın, Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokakta bulunan bir gecekonduda saat 01.00 sıralarında çıktı. Boş olduğu öğrenilen gecekondu henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevler kısa sürede büyüyerek yan tarafta bulunan iki katlı binaya da sıçradı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri yan binada oturanları tahliye ederken itfaiye ekipleri ise yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına aldı. Bu sırada evlerinin yandığını gören apartman sakinleri ise sinir krizleri geçirirken mahallede kısa süre panik yaşandı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, herhangi bir olumsuzluğa karşı sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekletildi. Yangın nedeniyle gecekondu kullanılamaz hale gelirken, iki katlı binanın çatısında ise hasar oluştu. Yangının kontrol altına alınmasıyla birlikte itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı. Herhangi can kaybının ve yaralanmanın olmadığı yangının çıkış nedeniyle ilgili itfaiyenin ve polisin çalışmaları sürüyor.
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Fatih'te bir gecekonduda çıkan yangın büyüyerek yanında bulunan iki katlı binaya sıçradı. Yangında gecekondu kullanılamaz hale gelirken, iki katlı binada hasar oluştu.
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