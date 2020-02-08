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Fatih'te Korkunç Olay

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Fatih'te Korkunç Olay
İstanbul Fatih’te bir otelin en üst katındaki odanın penceresinden düşen 63 yaşındaki bir kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay Aksaray Tiryaki Hasan Paşa Sokak’ta bulunan otelde meydana geldi. Alınan bilgiye göre 63 yaşındaki M.O. dün akşam saatlerinde otele giriş yaptı. Sabah saat 08.00 sıralarında sesi duyup dışarıya çıkanlar, M.O.’nun yerde hareketsiz bir şekilde yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

 

Fatihte korkunç olay Otelin 7. katından düştü
 
 

 

Sokağa gelen sağlık ekipleri, 7’nci kattaki odasının penceresinden düşen M.O.’nun durumunun ağır olduğunu belirledi. Yaralı, ambulansla en yakın hastaneye kaldırıldı.

 

Fatihte korkunç olay Otelin 7. katından düştü
 
 

 

 
 
 

Olay yeri inceleme ekipleri, M.O.’nun düştüğü yerde ve kaldığı odasında incelemelerde bulundu. M.O.’nun annesinin dün hayatını kaybettiği kaydedildi.

Polis olay hakkında soruşturma başlattı.

 

hürriyet

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