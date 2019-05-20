FATİH TERİM'İN ŞAMPİYONLUK SEVİNCİ

“Ben ümidimi kaybedersem, oyuncularım ümidini kaybeder”

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim 22. şampiyonluk sonrası, “Basınla, sosyal medya ile camia içindeki muhaliflerle, dışarıdaki düşmanlarla, sakatlarla, bunların hepsiyle uğraşmak kolay değil. Alnımızın akıyla hak ettiğimiz bir şampiyonluk. Galatasaray camiasına armağan olsun” dedi.

İHA'nın haberine göre Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 22. şampiyonluk sonrası kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Şampiyonluğu tüm Galatasaray camiasına armağan ettiğini söyleyen Terim, “19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nda şampiyon olmak büyük anlam ve önem taşıyor. Galatasaray camiasına armağan olsun. Çok güzel bir şampiyonluk. İleri ki günlerde uzun uzun konuşuruz. Alnımızın akıyla hak ettiğimiz şampiyonluk. Büyük takım refleksi gösterdik. Krizler, kaoslar, hepsini geçiştirdik. Başkanımıza, yöneticilerimize, Florya’da çalışanlarımıza, futbolcularımıza, teknik heyetimize, ailelerimize, herkese teşekkür ederim. Rahmetli babacığıma gideceğim. O da görse çok mutlu olurdu” dedi.

“Ben ümidimi kaybedersem, oyuncularım ümidini kaybeder”

Şampiyonluk yolunda ümidini asla kaybetmediği belirten Terim, “Ben ümidimi kaybedersem, oyuncularım ümidini kaybeder. Taraftar umudunu kaybeder, camia umudunu kaybeder. Bu bir büyük takım refleksidir. Büyük takımlarda çalışmak demek, ateşin içine kendini atmak demek. Her şampiyonluk çok önemli, çok değerli. Dünyanın her tarafındaki Galatasaraylılara hayırlı olsun. Anneciğime, kız kardeşime, erkek kardeşime, tüm aileme selam gönderiyorum. Mutlu sona ulaştık, hak ettik. Allah’a şükür Haziran’da sezonu açmayacağız, dinleneceğiz” şeklinde konuştu.

“Büyük takımların büyük dertleri”

Tecrübeli çalıştırıcı, sezon içinde yaşadıkları zorluklar hakkında ise, “Basınla, sosyal medya ile camia içindeki muhaliflerle, dışarıdaki düşmanlarla, sakatlarla, bunların hepsiyle uğraşmak kolay değil. Kaybettiğimizde baskı olmayan, maddi sorunları olmayan bir yerde çalışmıyoruz. Büyük takımların büyük dertleri olur. Ama mahcup olmadık” diye konuştu.

Terim, Abdurrahim Albayrak’a ayrı bir parantez açması gerektiğini belirterek, “Bir parantez de Abdurrahim Albayrak’a açmak istiyorum. Bizimle, takımla, her şeyle ilgilendi, ona da teşekkür ediyorum. Başkanımız her zaman mesajları ile destek oldu, ona da teşekkür ediyorum. Çalışan bütün profesyonellere teşekkür ediyorum” yorumunda bulundu.