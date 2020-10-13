Fatih Terim'in ifadesi ortaya çıktı!

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in ika damadı Ahmet Baran Çetin ve Volkan Bahçekapılı ile işletmeci Selahattin Aydoğru arasında üç yıl önce Alaçatı'da yaşanan kavgayla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Fatih Terim'in dava ile alakalı verdiği ifad

Fatih Terim ve işletmeci Selahattin Aydoğdu arasında üç yıl önce Alaçatı'da yaşanan kavga gündem olmuştu. Mahkemeye taşınan kavgada yeni gelişmeler yaşandı.

İki damadın, silahla basit yaralama suçundan ceza alması istenen davada Fatih Terim tanık olarak ifade verdi. Sabah gazetesinin haberine göre Terim, mahkemede şu sözleri kullandı;

''Olay günü Bodrum'da bulunan yazlığımda tatildeydim. Selahattin Aydoğdu'nun damadıma ve kızıma yönelik tacizlerini duyunca kendisini aradım. Benimle hakaret içerikli konuşup telefonu kapattı. Ben de yanıma iki damadımı ve şoförümü alarak İzmir'e gittim.

Selahattin Aydoğdu'nun mekanına gittim. Kendisine önce bir yumruk, ardından da tokat attım. Daha sonra damatlarımla birlikte olay yerinden ayrıldım. Damatlarım kimseye vurmadı, aksine beni sakinleştirmeye çalıştılar.''

İddianame kapsamında, Çetin ve Bahçekapılı hakkında iki kez 'silahla basit yaralama', birer kez 'silahla kemik kırığı olacak şekilde yaralama', 'mala zarar verme' ve 'silahla yaralamaya teşebbüs' suçlarından ceza istenmişti.

Aydoğdu hakkında ise iki kez 'Silahla basit yaralama', 'mala zarar verme', 'silahla birden fazla kişi ile tehdit' ve 'alenen hakaret' suçlarından ceza talep edilmişti.

Selahattin Aydoğdu ifadesinde; Terim'le yaptıkları telefon konuşmasında tartışma çıktığını, Terim'in iki damadıyla yanına gelip kendisine yumruk attığını, Terim'den ve masa ile sandalyelerini kıran damatlardan şikayetçi olduğunu söylemişti.