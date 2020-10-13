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Fatih Terim'in ifadesi ortaya çıktı!

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Fatih Terim'in ifadesi ortaya çıktı!
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in ika damadı Ahmet Baran Çetin ve Volkan Bahçekapılı ile işletmeci Selahattin Aydoğru arasında üç yıl önce Alaçatı'da yaşanan kavgayla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Fatih Terim'in dava ile alakalı verdiği ifad
Son dakika haberleri: Fatih Terim'in ifadesi ortaya çıktı!
Galatasaray Teknik direktörü Fatih Terim, iki damadının silahla basit yaralama suçundan ceza almasının istendiği davada tanık olarak ifade verdi.
Son dakika haberleri: Fatih Terim'in ifadesi ortaya çıktı!
Fatih Terim ve işletmeci Selahattin Aydoğdu arasında üç yıl önce Alaçatı'da yaşanan kavga gündem olmuştu. Mahkemeye taşınan kavgada yeni gelişmeler yaşandı.
 
Son dakika haberleri: Fatih Terim'in ifadesi ortaya çıktı!

İki damadın, silahla basit yaralama suçundan ceza alması istenen davada Fatih Terim tanık olarak ifade verdi. Sabah gazetesinin haberine göre Terim, mahkemede şu sözleri kullandı;

Son dakika haberleri: Fatih Terim'in ifadesi ortaya çıktı!

''Olay günü Bodrum'da bulunan yazlığımda tatildeydim. Selahattin Aydoğdu'nun damadıma ve kızıma yönelik tacizlerini duyunca kendisini aradım. Benimle hakaret içerikli konuşup telefonu kapattı. Ben de yanıma iki damadımı ve şoförümü alarak İzmir'e gittim.

Son dakika haberleri: Fatih Terim'in ifadesi ortaya çıktı!

Selahattin Aydoğdu'nun mekanına gittim. Kendisine önce bir yumruk, ardından da tokat attım. Daha sonra damatlarımla birlikte olay yerinden ayrıldım. Damatlarım kimseye vurmadı, aksine beni sakinleştirmeye çalıştılar.''

Son dakika haberleri: Fatih Terim'in ifadesi ortaya çıktı!

İddianame kapsamında, Çetin ve Bahçekapılı hakkında iki kez 'silahla basit yaralama', birer kez 'silahla kemik kırığı olacak şekilde yaralama', 'mala zarar verme' ve 'silahla yaralamaya teşebbüs' suçlarından ceza istenmişti.

Son dakika haberleri: Fatih Terim'in ifadesi ortaya çıktı!

Aydoğdu hakkında ise iki kez 'Silahla basit yaralama', 'mala zarar verme', 'silahla birden fazla kişi ile tehdit' ve 'alenen hakaret' suçlarından ceza talep edilmişti.

Son dakika haberleri: Fatih Terim'in ifadesi ortaya çıktı!

Selahattin Aydoğdu ifadesinde; Terim'le yaptıkları telefon konuşmasında tartışma çıktığını, Terim'in iki damadıyla yanına gelip kendisine yumruk attığını, Terim'den ve masa ile sandalyelerini kıran damatlardan şikayetçi olduğunu söylemişti.

Son dakika haberleri: Fatih Terim'in ifadesi ortaya çıktı!

Volkan Bahçekapılı, Aydoğdu'nun Terim'e 'Erkeksen buraya gel' diyerek küfür edip telefonu kapattığını, Terim'in çok sinirlendiğini ifade etmiş, Terim'in Aydoğdu'ya yumruk attığını ileri sürmüştü.

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