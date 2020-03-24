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Fatih Terim'in Covid-19 Testi Pozitif Çıktı!

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Fatih Terim'in Covid-19 Testi Pozitif Çıktı!
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

 Terim: "Bugün yapılan test sonuçlarına göre Corona Virüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En yakın zamanda görüşmek üzere." dedi. Galatasaray kulübü, Terim'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak'tan sonra ikinci kötü haber de Fatih Terim'den geldi. Son dakika haberine tecrübeli teknik direktör Fatih Terim sosyal medya hesabından corona virüs testinin pozitif çıktığı ve hastanede olduğunu duyurdu. 

Deneyimli çalıştırıcı, "Bugün yapılan test sonuçlarına göre korona virüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere" ifadelerini kullandı.

Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın testleri negatif
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in son dakika haberinden sonra gözler Ümit Davala ve Hasan Şaş'a çevrildi. Edinilen bilgiye göre Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın testleri negatif çıktı.

Sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi

Sarı-kırmızılı kulüp internet sitesinden yaptığı açıklamada Terim'in tedavisine başlandığını duyurdu. Açıklamada "Yapılan tetkikler sonucunda, Teknik Direktörümüz Fatih Terim'in koronavirüs testi pozitif çıkmış olup, hocamızın tedavisine hemen başlanmıştır.

Teknik direktörümüz Fatih Terim'e ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletir, aramıza sağlıklı bir şekilde döneceğine dair inancımızın tam olduğunu belirtmek isteriz." ifadeleri kullanıldı.

 

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