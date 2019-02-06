Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, vefat eden babası Talat Terim'in Adana'da tedavi gördüğü hastaneye geldi...Galatasaray İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak'la birlilket hastaneye gelen Terim, Acıbadem Adana Hastanesi Direktörü ve Başhekimi Prof. Dr. Bülent Soyupak ile görüştü.Terim burada Hastane Başhekimi Prof. Dr. Bülent Soyupak ile görüştükten sonra yakınlarının yanına geçti.Terim’in babası Talat Terim, bir süredir genel durum bozukluğu sebebiyle sağlığı takibe alınmıştı. 94 yaşındaki Talat Terim, tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde sabah saatlerinde hayatını kaybetti...Öte yandan Galatasaraylı taraftarlar da Fatih Terim'e destek vermek için sabah saatlerinden bu yana hastane önünde bekledi.Fatih Terim’in babası merhum Talat Terim’in cenazesi, yarın Adana Asri Mezarlık Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Adana Asri Mezarlığı’na defnedilecek.
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Fatih Terim'in babası vefat etti. Terim hastaneye böyle geldi
Fatih Terim, babası Talat Terim'in sabaha karşı hayatını kaybettiği Adana'daki hastaneye geldi.
Etiketler: fatih terim, talat terim
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