Fatih Terim'in babası son yolculuğuna uğurlandı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in 94 yaşında vefat eden babası Talat Terim'in cenazesi son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir genel durum bozukluğu nedeniyle tedavi gördüğü Acıbadem Adana Hastanesinde dün hayatını kaybeden Talat Terim'in cenazesi, oğlu Fatih Terim ve yakınları tarafından morgdan alındı. Terim'in cenazesi merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi. Burada helallik alınıp, dua edildikten sonra, cenaze Adana Asri Mezarlığı'na getirildi. Fatih Terim ve ailesi Adana Asri Mezarlığı’nda cenazeye katılanların taziye dileklerini kabul etti.

Talat Terim’in cenazesi yoğun katılımın olduğu cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Asri Mezarlık Camii'ndeki cenaze törenine, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Galatasaray Kulübü eski Başkanı Dursun Özbek, siyasetçi Mehmet Ağar, Galatasaraylı futbolcular, bazı teknik direktörler ve eski futbolcular da katıldı.

