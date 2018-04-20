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Fatih Terim'e Ceza Geldi!

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Fatih Terim'e Ceza Geldi!
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Teleset Mobilya Akhisarspor maçının gözlemcisine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 13 bin TL para cezası aldı.

 

Profesyonel Futbol Disinlin Kurulu'nun (PFDK) kararı şöyle;

"GALATASARAY A.Ş. teknik sorumlusu FATİH TERİM'in, 18.04.2018 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. - TELESET MOBİLYA AKHİSAR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, müsabaka gözlemcisine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 13.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. idarecisi ŞÜKRÜ HANEDAR'ın, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

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