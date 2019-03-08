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Fatih Terim GS'de kimi görmek istemiyor?

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Fatih Terim GS'de kimi görmek istemiyor?
Galatasaray’ın yeniden kiralamayı düşünmediği Nijeryalı yıldıza Club Brugge talip oldu. Belçika kulübü Everton’la temasa geçerek resmi teklifte bulundu.

İkinci yarının ilk haftasında Ankaragücü'ne üç gol attıktan sonra büyük bir düşüş yaşayan Henry Onyekuru artık Fatih Terim'in yeni sezon planlarında yer almıyor.

Kiralık sözleşmesi Mayıs sonunda bitecek olan Nijeryalı yıldız yeniden Belçika'nın yolunu tutabilir. Club Brugge'ün Onyekuru'yu yeni sezonda kadrosuna katmak için düğmeye bastığı belirtildi. Belçika kulübünün, Onyekuru'nun bonservisini elinde bulunduran Everton'a resmi teklif yaptığı belirtildi.

Genç yıldız Belçika'da daha önce Anderlecht formasını giymişti..

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