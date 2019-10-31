  • BIST 98.672
  • Altın 278,029
  • Dolar 5,7131
  • Euro 6,3691
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAHÜRRİYET’TE BÜYÜK DEPREM!

FATİH TERİM ELİF ÇELİK’İ GÖRDÜĞÜ YERDE…

»
FATİH TERİM ELİF ÇELİK’İ GÖRDÜĞÜ YERDE…
Galatasaray'da Beşiktaş derbisindeki kötü oyunun yankıları sürerken maç sonrası ortaya çıkan görüntüler de kriz yaratmaya başladı.

Galatasaray ligde ve Avrupa’da zor günler geçirirken Babel, Donk ve Lemina’nın dansözlü eğlence görüntüleri kriz yarattı.

Çaykur Rizespor ile oynanacak maçın 1 Kasım Cuma günü olması nedeniyle haftayı izin yapmadan geçiren sarı-kırmızılı futbolculardan bazıları sporculuğa yakışmayan görüntüler verdi. Özellikle de bu konuda hedef isim haline gelen Ryan Donk oldu.

Beşiktaş derbisinin olduğu gün çocuğunun ameliyat olduğunu söyleyerek, Galatasaray açısından büyük öneme sahip bir karşılaşmada görev yapmayan Hollandalı futbolcu, hemen iki gün sonra pistlerde tüm hünerlerini gösterdi. Üstelik eşleriyle değil; modellerle...

Bir arkadaşlarının doğum gününde çekildiği iddia edilen video görüntülerinde, Donk’un elinde nargilenin marpucu bulunurken, yanında bulunan kadın ile samimi bir görüntü içindeydi.

Bu görüntüler, teknik direktör Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’i oldukça kızdırdı. Tecrübeli teknik adamın dünkü antrenman öncesinde futbolcularını uyardığı bildirildi. Ancak sarı-kırmızılı yöneticiler bu görüntülerden çok rahatsız oldu.

Başkan Mustafa Cengiz ve idareciler. takımın aldığı kötü sonuçların ardından bu şekilde görüntülerin ortaya çıkmasına sinirlendi. Bu arada sarı-kırmızılı taraftarlar da görüntülere sosyal medya aracılığıyla sert tepki göstererek disiplinsizlik eleştirisinde bulundu.

‘SONRADAN ÖĞRENDİM’

Eğlencede bulunan model Elif Çelik, sarı-kırmızılı futbolcularla çıkan eğlence görüntüleriyle ilgili olarak sosyal medya hesabından, “Dün gece (29 Ekim) İstanbul’daki bir eğlence mekanında bir arkadaşımın doğum günü için toplandık. Davetliler arasında sonradan futbolcu olduğunu öğrendiğim kişiler de vardı.

BİR FOTOĞRAFLA ÜZERİ ÇİZİLDİ!

Teknik direktörlük sürecinde futbolcularının son derece profesyonel olmasını isteyen Fatih Terim, geçen sezon Serdar Aziz’i bir fotoğrafla silmişti. Sivasspor karşılaşmasında mide bulantısı ve halsiz olduğu gerekçesiyle oynamayan futbolcunun eşi, Maldivler’den fotoğraf paylaşmıştı. Bu durum Terim’i kızdırmıştı.

Eğlence görüntüleri ortaya çıkan bu ikili bugün yapılacak idman öncesi bir video paylaştı. Babel'in videoda İngilizce olarak, "Dansözleri bekliyoruz" dediği görüldü.

elifcelik1.jpg

Etiketler: , , , , , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "ANNEM KARDEŞİ KARDEŞE KIRDIRDI!"31 Ekim 2019 Perşembe 14:42
  • MERYEM UZERLİ KLEOPATRA OLDU!31 Ekim 2019 Perşembe 14:31
  • TOLGAHAN SAYIŞMAN-ALMEDA ABAZİ ÇİFTİNİN OĞULLARI AMELİYAT OLDU!31 Ekim 2019 Perşembe 14:17
  • TALAT BULUT'A TAZMİNAT KONUSUNDAMAHKEMEDEN KÖTÜ HABER!31 Ekim 2019 Perşembe 14:06
  • HAZAL KAYA İLE ALİ ATAY'IN OTOPARKTA BAGAJ KRİZİ!31 Ekim 2019 Perşembe 12:44
  • ENGİN AKYÜREK İLE NESLİHAN ATAGÜL YILLAR ÖNCESİNE DÖNDÜ!31 Ekim 2019 Perşembe 12:33
  • ANKARA BAROSU’NDAN ATATÜRK’E HAKARET EDEN FATİH TEZCAN HAKKINDA SUÇ DUYURUSU!31 Ekim 2019 Perşembe 12:14
  • SAVAŞ TAMTAMLARI BAŞLADI: KUZEY KORE’DEN JAPONYA’YA FÜZE31 Ekim 2019 Perşembe 11:54
  • DÜNYA SİNEMALARININ MERAKLA BEKLEDİĞİ, BİN YILIN İRFAN AŞKINI ANLATAN “MEST-İ AŞK” FİLMİ BEYAZ PERDEYE TAŞINIYOR!31 Ekim 2019 Perşembe 11:23
  • BELLA HADİD TÜRK YEMEKLERİNDEN VAZGEÇEMİYOR!31 Ekim 2019 Perşembe 10:56
    • Seksi Olmayı Seviyorum!
    • Çağla Şikel İtiraf Etti!
    • 8 ildeki 51 ova koruma altına alındı!
    • Nazlı Çelik'ten Türkiye'yi ağlatan konuşma!
    • IŞİD'in seks kölesi yaptığı kadın 3 yıl sonra köyüne döndü
    • Bakanlıklarda pek çok isim görevden alındı
    • Resmi gazete'de yayımlandı!
    • RTÜK'ten inanılmaz cezalar!
    • Darbe girişimi sırasında...
    • Hakimin çete ilişkisi hakkında Danıştay'dan flaş karar
    FOTO GALERİ
    • Şarap gibi kadın
    • Sahilde Yürek Hoplattı!
    • Öyle Pozlar Verdi ki...
    VİDEO GALERİ
    • Ünlü sunucular böyle rezil oldular!
    • Kadir İnanır uzun bir aradan sonra sinemaya gerdi döndü
    • Yaptığı paylaşımlarla her gün haber olmayı başarıyor
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim