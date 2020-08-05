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Fatih Terim Caner Erkin'den vazgeçti! İşte yeni sol bek...

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Fatih Terim Caner Erkin'den vazgeçti! İşte yeni sol bek...
Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları sürüyor. Teknik Direktör Fatih Terim, sol bek pozisyonu boşta olan Caner Erkin’in transferinin yerine adayını belirledi.

Galatasaray’da sol bek için alternatif çalışması sürüyor.

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Teknik Direktör Fatih Terim sol bek pozisyonu için Saracchi’ye alternatif olacak ismi de belirledi

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Terim, boşta olan Caner Erkin’e verilecek yıllık 8-10 milyon liranın kulübe ek yük getireceğini düşünerek genç futbolcu Süleyman Luş'a şans verme kararı aldı.

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Geride bıraktığımız sezon UEFA Gençlik Ligi’nde 6 maçta forma giyen ve yine Türkiye U-19 Elit Ligi’nde 20 maçta oynayan Süleyman Luş’un gelişiminden memnun olan Terim’in 19 yaşındaki futbolcuya A Takım kadrosunda yer vermeyi planladığı öğrenildi.

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5Ozan örneği

Ozan örneği 

Takımı gençleştirme operasyonunu çerçevesinde hareket eden ve Emin Bayram’dan sonra Süleyman Luş’u kazanmak isteyen tecrübeli teknik adamın böylece ekonomik yönden de kulübün rahatlamasını arzu ediyor.

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Galatasaray ile sözleşmesi 2021’de sona erecek olan Süleyman Luş ile önümüzdeki günlerde uzun süreli yeni bir kontrat yapılacağı belirtildi.

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1.78 boyundaki genç futbolcunun patlama yapması ve sarı-kırmızılı kulübün Ozan Kabak örneğinde olduğu gibi iyi paralar kazanması hedefleniyor.

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