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Fatih Terim Caner Erkin'den vazgeçti! İşte yeni sol bek...
Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları sürüyor. Teknik Direktör Fatih Terim, sol bek pozisyonu boşta olan Caner Erkin’in transferinin yerine adayını belirledi.
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