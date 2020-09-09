Fatih Portakal'dan sert tepki

Fatih Portakal, Erol Mütercimler'in "İam hatipten mezun olanlar bakın karşımıza ne olarak çıkıyor; sahtekar, cinsi sapık, ahlaksız" sözlerine tepki gösterdi.

Fatih Portakal, Erol Mütercimler'in Haber Global'de katıldığı ve tarikatların tartışıldığı programda, yazar Müfid Yüksel ile girdiği tartışmada, "Ama sonuca bakın, o imam hatipten mezun olanlar bakın karşımıza ne olarak çıkıyor, sahtekar, cinsi sapık, ahlaksız" ifadelerine tepki gösterdi.

"Bu gibi durumlar okuduğu okulla değil, karakterle, niyetle alakalı bir durum" diyen Fatih Portakal Erol Mütercimler'e gösterdiği tepki şöyle:

"Hiç yakışmadı kendisine. Böyle bir genellemeyi nasıl yapabilir insan? Bu gibi durumlar okuduğu okulla değil, karakterle, niyetle alakalı bir durum. Yazık. Bu ülkede rövanşlar, önyargılı bakışlar hiç bitmeyecek gibi.."