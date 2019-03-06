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Fatih Portakal'dan Erdoğan'dan tepki çekecek sözler

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Fatih Portakal'dan Erdoğan'dan tepki çekecek sözler
Fox ana haber sunucu Fatih Portal Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı'nın seçim afşini sert sözlerle eleştirdi.

Portakal, Yerel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı'nın "İstanbul bizim için bir aşk hikayesi" sloganını sert sözlerle eleştirdi. Fatih Portakal'ın sözleri şöyle " Peki İstanbul size aşık mı, platonik takılıyor olabilir misiniz? Şehire bu kadar ihanet yaptıktan sonra" şeklinde konuştu.

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