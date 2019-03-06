Portakal, Yerel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı'nın "İstanbul bizim için bir aşk hikayesi" sloganını sert sözlerle eleştirdi. Fatih Portakal'ın sözleri şöyle " Peki İstanbul size aşık mı, platonik takılıyor olabilir misiniz? Şehire bu kadar ihanet yaptıktan sonra" şeklinde konuştu.
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Fatih Portakal'dan Erdoğan'dan tepki çekecek sözler
Fox ana haber sunucu Fatih Portal Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı'nın seçim afşini sert sözlerle eleştirdi.
Etiketler: Fatih portakal, recep tayyip erdoğan, binali yıldırım
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