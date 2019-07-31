FATİH PORTAKAL'DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA!

2 aydır taşeron firmadan maaşlarını alamayan Mersin Şehir Hastanesi çalışanlarının sorunlarını gündeme taşıyan Fatih Portakal'dan dikkat çeken bir paylaşım daha geldi.

Medyafaresi.com'un haberine göre; Mersin Şehir Hastanesi'nde vatandaşların yaşadığı sorunları daha önce de gündeme getiren Fatih Portakal konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

İşte o paylaşım:

Yine #Mersinşehirhastanesi. Gerekçe olarak ne söylenecek acaba? Yalan haber yapıyorlar iddiası kuvvetli olasılık. Gelecek günlerde sadece burası değil, tüm şehir hastanelerinin hortum gibi para çektiğine tanıklık edeceğiz.