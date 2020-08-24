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Fatih Portakal istifa etti?

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Fatih Portakal istifa etti?
Fatih Portakal'ın kanaldan ayrıldığı yönünde çıkan haberler sonrası yerine geçmesi muhtemelen 4 isim gündeme geldi.

PORTAKAL’DAN İLK AÇIKLAMA

FOX TV’nin açıklamasının ardından twitter hesabından bir paylaşım yapan Fatih Portakal, şu ifadeleri kullandı: Siz veda ederken, çalıştığınız kurumun hakkınızda bu cümleleri kurması her çalışana nasip olmaz. Teşekkür ediyorum.


* Başta sağlık, dinginlik, huzur ve aile ise insanın yaşam nedeni. Kararı bu kadar net verdim. Bu yıl ve belki sonrasında toprağın sakin ritminde yaşayıp ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim. Tabiatla olabildiğince bütünleşip kıymetini bilerek yaşam süreceğim. Kalın sağlıkla.Fatih Portakal, Twitter hesabından yaptığı açıklamaya şöyle devam etti:

* 10 yıldır gurur duyarak çalışıp, birlikte keyifle yol aldığım foxhaber'den kendi tercihimle ayrılmaya karar verdim. Sadece,“Ne yapmak istiyorum?”sorusunun cevabını aradım. İçsel devrime ihtiyacım vardı. Kariyer, tanınmışlık, kazanç vazgeçilebilecek şeylerdi.

İşte Fox’tan yapılan o açıklama;

"2010 yılından beri kanalımızda FOX Ana Haber bülteni sunuculuğu görevini büyük bir başarıyla yürüten ve FOX ekranlarından milyonlara ulaşarak Türk televizyon tarihine geçen rekor başarılarda önemli katkıları olan değerli ekip arkadaşımız Fatih Portakal, görevini bırakma kararı aldığını ve emekli olma isteğini kanal yönetimimize bildirmiştir.

Fatih Portakal görevi süresince FOX'un en önemli değerlerinden biri olmuştur. Aldığı karara saygı duymakla birlikte, çok sevdiğimiz bir çalışma arkadaşımıza veda ediyor olmaktan dolayı üzgün olduğumuzu belirtmek isteriz. İzleyicimize objektif ve doğru haber sunma politikası doğrultusunda; samimiyet, açık sözlülük ve cesaretle sunduğu haberler takdirle izlenmiştir. Bugüne kadarki tüm katkıları için kendisine teşekkür ediyor, yeni yaşamında mutluluklar diliyoruz.

Doğan Şentürk yönetimindeki FOX Haber bugünden sonra da aynı çizgide, etik gazetecilik ilkelerini en ön planda tutarak, doğru ve objektif haber politikasına devam edecektir.
Konuyla ilgili yazılı basın, görsel basın ve sosyal medyada yayılan spekülatif ve yanıltıcı yorumlar için tüm kamuoyundan hassasiyet göstermelerini ve yaptığımız bu açıklama dışındaki yorumlara itimat etmemelerini rica ederiz.

Saygılarımızla,

FOX Türkiye"

FOX TV'nin ana haber sunucusu Fatih Portakal'ın istifasını verdi. Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk'ün tüm ikna çabalarına rağmen kararından dönmeyen Portakal'ın eşi Armağan Portakal ile Seferihisar'da tarım yapacağı belirtildi. Gündeme bomba gibi düşen haber sonrası medya kulislerinde FOX TV'de haberleri kim sunacak sorusu sorulmaya başlandı.

Medya kulislerinde Fatih Portakal'ın yerine geçmesi olası 4 isim var;

- İsmail Küçükkaya

- Selçuk Tepeli

- Deniz Zeyrek

- Cüneyt Özdemir

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