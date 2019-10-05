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FATİH PORTAKAL EKRANA NEDEN ÇIKMADI?

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FATİH PORTAKAL EKRANA NEDEN ÇIKMADI?
Fatih Portakal ‘Kovuldu’ iddialarına cevap verdi.

FOX TV Ana Haber'in başarılı sunucusu Fatih Portakal, dün akşam ekrana çıkmamasının ardından sosyal medyada ortaya atılan "Kovuldu" iddialarına Twitter hesabından bir paylaşım yaparak cevap verdi.

BAŞKA BİR SPİKER HABERLERİ SUNDU

Fox TV Ana Haber Bülteni’nin sunucusu Fatih Portakal, dün akşam ekranlardaki yerini alamadı. Portakal’ın yerine başka bir spiker bülteni sunarken, Türkiye’nin en çok izlenen ana haber bülteni spikerinin dün akşam  neden ekranlardaki yerini almadığı büyük merak konusu oldu. Hatta Portakal için “Kovuldu” iddiaları ortaya atıldı.

 

SOSYAL MEDYA HESABINDAN ÇIKAN İDDİALARA YANIT VERDİ

 

Fatih Portakal o iddialara sosyal medya hesabından cevap vererek, “Merhaba… Sıkıntı yok, pazartesi ekrandayım. Aslında kabahat bende, dün akşamdan “yokum” diye duyurmalıydım. Benden kurtulmak o kadar kolay değil.” ifadelerini kullandı.

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