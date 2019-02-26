Fatih Maçoğlu fox tv de konuştu İnternet sitesi kitlendi.. Twitter'den yorular yağdı

Tunceli'nin Ovacık ilçesinin Komünist Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Fox Tv'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programına katıldı. Maçoğlu'nun açıklamaları sosyal medyada büyük ilgi çekti, canlı yayın sürerken Twitterde yorumlar patladı.

Maçoğlu, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerinde Tunceli belediye başkanlığına adaylığını açıklamıştı.

Canlı yayında, İstanbul'da iki tane kooperatifleri olduğunu ve burada ürettikleri ürünleri sattıklarını söyleyen Maçoğlu, bu satışı yaygınlaştıracaklarını belirtti. Ürünleri internetten de alabileceklerini belirten Maçoğlu, bu uygulamayı üç yıldır devam ettirdiklerini anlattı. Gelecek yıl kooperatif satış merkezlerini 7-8 ile daha yayacaklarını duyurdu.

Canlı yayın esnasında Küçükkaya, Ovacık'ın internet sitesinin kitlendiğini duyurdu. Maçoğlu, bu haber üzerine, "Çok heyecanlanıyorum," dedi.

İsmail Küçükkaya'nın Çalar Saat programının hashtagi #isteyinceoluyor Twitter'de TT oldu, Türkiye listesinde birinci sıraya yükseldi.

Sosyal medyada Maçoğlu'nun sözlerine yüzlerce yorum yapılırken, videoları paylaşım rekorları kırdı.

İşte gelen yorumlardan bazıları:

@aserdarberkmen

Bilgi,birikim,insan,doğa ve hayvan sevgisi. Bizi insan yapan değerler. Programı ve Fatih Mehmet Maçoğlu ‘nu seyredince nelerden mahrum kaldığını anlıyor insan... #isteyinceoluyor #fatihmehmetmaçoğlu Bravo Komünist Başkan

@ayhanuludemir

Fatih Mehmet Maçoğlu Adamdır gerisi hikaye . + İsmail Küçükkaya :Bütçeyi nasıl kalem kalem açıklaya biliyorsunuz. -TKP Ovacık Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu : çalmazsanız açıklayabilirsiniz (Kaynak: medyafaresi)