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FATİH BULUT HAVAYA 11 EL ATEŞ ETTİ!

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FATİH BULUT HAVAYA 11 EL ATEŞ ETTİ!
'Çok Sevdim Yalan Oldu' şarkısıyla rekora giden Fatih Bulut, bir asker eğlencesinde havaya 11 el ateş etti. Bulut'a davetlilerden biri müdahale etti.

Kanal D'de ekrana gelen "2.Sayfa" programının haberine göre Fatih Bulut, YouTube'da "Çok Sevdim Yalan Oldu" şarkısıyla dinlenme rekoru kırmıştı. Kısa sürede popüler olan Bulut, geçtiğimiz gün bir asker eğlencesine katıldı.

Fatih Bulut, belinden silahını çıkarttı ve havaya ateş etti. 11 el ateş eden Bulut'a davetlilerden biri müdahale etti.

FATİH BULUT, SİLAHIN TUTUKLUK YAPMASIYLA DURDU.

Programa telefonla bağlanan menajer Fatih Demir, açıklamasıyla herkesi şaşkına çevirdi. Demir açıklamasında şunları söyledi: "Fatih'in katıldığı kendi öz yeğeninin asker eğlencesiydi ve Niğde'de katıldı. Normalde böyle bir şey yapmaz ama o anda asker eğlencesi olduğu için böyle bir olayla gündeme geldi. Ben o gün kendisiyle beraber değildim. Onun öz yeğeninin asker eğlencesi, bu durum yeğeni olduğu için normalleşmiyor tabi ki de.

Cahillik demeyelim bu duruma. Fatih Bulut kendini bilen bir insan. Bu konu çok uzatıldı, uzatılmaya da devam edecek. Biz Fatih'le uzun zamandır turnelerdeyiz. Fatih'in orada ateş ettiği tabanca zaten kuru sıkı. Fatih Bey daha yeni uyandı, hazırlandığında açıklama yapacağız. Silah ruhsatlı bir tabanca değil. Orada birinin zorla verdiği bir tabanca. Olayı tasvip etmiyorum."

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