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Fatih Belediyesi’nin düzenlediği, “5. Sihirli Mikrofon Radyo Ödülleri Ön Elemede Rekor Oy Kullanıldı”

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Fatih Belediyesi’nin düzenlediği, “5. Sihirli Mikrofon Radyo Ödülleri Ön Elemede Rekor Oy Kullanıldı”
Yılın en iyi radyo, radyocu ve radyo programlarının belirlendiği “5. Sihirli Mikrofon Radyo Ödülleri”nde Ön Elemede Rekor kırıldı. Fatih Belediyesi tarafından, bu yıl 5.’si gerçekleştirilen yarışmanın ön elemesinde tüm kategorilerde 1.871.987 oy kullanıld

Yılın en iyi radyo, radyocu ve radyo programlarının yarıştığı, Fatih Belediyesi’nin katkılarıyla bu yıl beşincisi gerçekleştirilen ve dinleyicilerin oylarıyla belirlenen “5. Sihirli Mikrofon Radyo Ödülleri”nin ön elemesi sona erdi.

18 - 20 Ocak 2017 tarihleri arasında düzenlenen 5. Sihirli Mikrofon Radyo Ödülleri ön elemesi halkın yoğun ilgisi ile karşılaştı. Türkiye genelinden radyo dinleyenlerinin katılımlarıyla gerçekleştirilen ön elemede, üç günde tüm kategorilerde tam 1.871.987 oy kullanılarak bir rekora imza atıldı.

 

Kıyasıya bir rekabetin yaşandığı yarışmada, radyo dinleyicileri 24 Ocak – 07 Şubat 2017 tarihleri arasında kendi adaylarını zirveye taşıyabilmek için 20 kategoride oylarını kullanmaya devam ediyorlar.

Ön elemeden sonra, kategori birincilerinin belirleneceği oylamalar, www.sihirlimikrofon.org internet sitesi üzerinden yapılıyor.

Her yıl olduğu gibi ‘5. Sihirli Mikrofon Radyo Ödülleri’nde finale kalan radyolar ve programcılar ödüllendirilecek. Ayrıca gecede farklı dallarda özel ödüller de verilecek.

 

Bu özel gecenin ev sahibi Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, ödül töreninin aslında bir yarıştan ziyade başarının ve sevginin ödüllendirilmesi olarak değerlendirmek gerektiğini söyledi. Başkan Mustafa Demir, “Biz burada Fatih Belediyesi olarak radyo severlerle radyocuları bir platformda buluşturuyoruz. Sihirli Mikrofon Ödülleri gerçekte biraz da radyocularımızı onore etmek amaçlı. Radyo yayıncılığının 90 yaşına girdiği 2017 yılında sihirli mikrofon ödüllerinde her sene olduğu gibi yine büyük sürprizlerimiz de olacak. Ben de heyecanla finalleri bekliyorum.” dedi. 

Sürpriz sanatçıların katılımı, Ceyhun Yılmaz’ın sunumu ve Ozan Çolakoğlu’nun müzik direktörlüğünde gerçekleşecek büyük ödül töreni 9 Şubat 2017 Perşembe akşamı, Zorlu Center Performans Sanatları Merkezi’nde yapılacak.  

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