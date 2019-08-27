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FATİH ALTAYLI'DAN, SÜLEYMAN SOYLU'YA DİKKAT ÇEKEN SORU!

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FATİH ALTAYLI'DAN, SÜLEYMAN SOYLU'YA DİKKAT ÇEKEN SORU!
Mardin Büyükşehir kayyımı Mustafa Yaman'ın bakanlarla gümüş alışverişinin fotoğraflarının mağazanın Instagram hesabında yer aldığı ortaya çıktı.

Medyafaresi.com'un haberine göre; Bu durumu köşesine taşıyan usta gazeteci Fatih Altaylı, çişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve AK Parti Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ile birlikte "Fırat Silver" isimli mağazadan alışveriş yaptığı fotoğrafları köşesine taşıyarak, yorum yaptı. Altaylı, "Kayyum’a kayyum atanırsa amma güleriz değil mi?" sorusunu sorarak hükümeti ti'ye aldı. Asıl bomba bu işte. 
İçişleri Bakanlığı’nın atadığı vali, kayyum sıfatıyla yönettiği belediyeye fatura kestirmiş. 
"Bakanlara, Cumhurbaşkanlarına hediye aldım" faturası. 
Az uz değil. Yüzbinlerce liralık faturalar. Kıyamet kopuyor, "Ne hediyesi verdi acaba?" diye. Cumhurbaşkanı’na yüz küsur bin liralık, İçişleri Bakanı’na 40 küsur bin liralık. Daha pek çok böyle fatura. 
Ve Ahmet Hakan, Bakan Soylu’ya sormuş, ya da sorması istenmiş hangisi ise, "Mardin’deki kayyum belediye başkanı size ne hediye verdi bu kadar değerli?" diye. Bakan’ın yanıtı çok acayip bir duruma işaret ediyor:"Bana hediye falan verilmedi". 
Ve eklemiş: "Bize otomobil falan tahsis edilir, onların bedelleri ödenir ama hediye asla almadık". Otomobil kiralama faturaları ayrıca var zaten, onlar da görülüyor. Hediye faturası apayrı bir fatura. Fatura da değil. Faturalar silsilesi. Dağ gibi. 
Yüzbinlerce lira nasıl nereye uçtu? 
Başka masraflar, kuyumcudan alınan naylon fatura ile mi kapatıldı, yoksa böyle bir fatura ile yolsuzluk mu örtbas edildi? 
İçişleri Bakanı bunu ciddi ciddi araştırtacaktır mutlaka. 
Çünkü onun adını da bu işe bulaştırmış bir kayyumdan söz ediyoruz. 
Ve bu mesele araştırılırken ilginç bir durum ortaya çıkabilir. 

 

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