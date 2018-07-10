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Fatih Altaylı'dan bomba iddia!

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Fatih Altaylı'dan bomba iddia!
Borç yapılandırmasına giderek şirketlerine ait pek çok hisseyi de satan Ferit Şahenk iki lüks yatını kelepir fiyata sattığı ortaya çıkmıştı.

Habertürk Gazetesi yazarı Fatih Altaylı geçtiğimiz günlerdeki yazısında Ferit Şahenk'in iki lüks yatını satışa çıkardığını yazmıştı.

Ferit Şahenk ise son aylarda yaptığı ticari hamlelerle dikkat çekiyor. Garanti Bankası’ndan çıkan, İzmir İstinye Park’taki projedeki haklarını Orjin Gruba devreden ve Maslak’taki 2.500 metrekare arazisini Güriş Holding’e satan Şahenk'ten bomba bir hamle geldi.

Habertürk Gazetesi yazarı Fatih Altaylı ise bugünkü yazısında Nahita ve Gladiator isimli iki lüks yatını satan Şahenk'in daha büyük bir yat almak için kollarını sıvadığını yazdı.

İşte Altaylı’nın yazısının ilgili bölümü:

Yenisi daha büyük

Bir kaç hafta önce Ferit Şahenk’in Wally teknesini satışa çıkardığını yazmıştım.

Şahenk’in yarışlara da katıldığı Nahita isimli Wally 80 model tekne 2,6 milyan dolara satıştaydı.

Bazıları bunun Doğuş Grubu’nun borçlarını yeniden yapılandırma süreciyle ilgili olduğunu düşündü. “Patron kemer sıkıyor” diye anlamlandırıldı bu satış.

O zaman size bir haber vereyim.

Ferit Bey, Wally 80 teknesini satıyor çünkü Wally’ya bir büyük boyunu ısmarladı ve yeni Wally suya indi.

Adı yine Nahita olarak koyulan tekne 10 feet daha büyük.

Yani eski Nahita 23,5 metreydi yeni Nahita ise 27,5 metre.

Çok da güzel bir tekne.

Güle güle biner inşallah, Rüzgarı bol olur.

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