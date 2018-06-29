Fatih Altaylı'dan Bomba İddia!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kuracağı Kabine'de kimlerin olacağı tartışılırken Habertürk yazarı Fatih Altaylı'dan bomba bir kulis geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kabinesinde kimlerin bakan olacağıyla ilgili tartışmalar içerisinde en çok ekonominin dümenine kimin oturacağıyla ilgili kulisler yer alıyor.

Kulislerdeki son bilgiyi paylaşan Habertürk yazarı Fatih Altaylı, son dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın son günlerde 3 kez görüştüklerini ve ekonominin başına Babacan'ın geçeceğini yazdı.

Bakanlık için ismi geçen bir diğer isim ise eski MÜSİAD Başkanı Nail Olpak...

PİYASA ŞİMŞEK'İ BEKLİYOR AMA...

Yeni hükümette herkesin merak ettiği konunun ekonomiden sorumlu bakanın kim olacağı olduğunu ifade eden Altaylı, "Piyasadaki beklenti en azından Mehmet Şimşek’in görevini sürdürmesi. Ancak bana ulaşan bilgilerde bir isim daha var ki, bu da piyasalarda sevinçle karşılanabilir" dedi.

ERDOĞAN İLE 3 KEZ GÖRÜŞTÜ...

"Bu dönemde milletvekili olmayan eski bir bakanın son günlerde 3 kez Cumhurbaşkanı ile görüştüğü fısıldanıyor" diyen Fatih Altaylı, şöyle devam etti:

"Gözümle görmedim, bana söyleyenlerden aktarıyorum, ama eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan’ın yeniden benzer bir görevle yeni kurulacak kabinede yer alması Ankara’da çok konuşuluyor."

İKTİDAR PARTİSİ İÇİNDE BABACAN İYİ OLUR KANAATİ HAKİM...

Uluslararası finans çevrelerinde saygın, piyasalarda güvenilir bir isim olarak tanınan Babacan'ın Batı dünyasıyla iyi ilişkilerini hatırlatan Altaylı, "Babacan göreve yeniden gelir mi gelmez mi, emin değilim. Ama 'Gelirse iyi olur' diyenlerdenim. Ki iktidar partisi içinde de bu kanaatte olan pek çok kişi var..."

'KEŞKE NAİL OLPAK BAKAN OLSA...'

Son dönemde bazı işadamlarının da yeni kabinede bakan olarak yer alacakları iddialarını hatırlatan Altaylı, "Bakanlık için ortada çeşitli isimler dolaşıyor. Bir gazetede Nail Olpak’ın da adının bakanlık için geçtiğini okudum. İçimden 'Keşke' dedim" dedi ve ekledi:

"Kırıp dökmeden, kimseyi incitmeden, kendi işini gücünü ihmal etme pahasına bu işleri yapan, çok iyi bir organizatör olarak gördüm Olpak’ı. Keşke olsa. Reel sektöre çok moral verici olur!"