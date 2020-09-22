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Fatih Altaylı ile Ercan Taner arasında büyük kavga!

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Fatih Altaylı ile Ercan Taner arasında büyük kavga!
HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Ercan Taner'le ilgili açıklamalarının ardından Taner'in kendisini aradığını söyledi ve canlı yayında numarasını paylaştı. Ercan Taner de Twitter hesabından Altaylı'nın numarasını yayınladı.

Bloomberg'te çarpıcı açıklamalarda bulunan gazeteci Fatih Altaylı, Ercan Taner'i hedef aldı.

"Ercan Taner kafan mı iyi? Beni arıyormuşsun, açmıyormuşum. Ulan telefon burada duruyor. Kim bilir hangi numarayı arıyorsun?" diyen Altaylı, kameralara telefonunu gösterirken Ercan Taner'in numarasını paylaştı. 

Altaylı, sözlerine şöyle devam etti:

"Ercan Taner bu akşam iş tuttuğun çeteye laf ettim diye mi hakaret ediyorsun. Seninle yargıya gideceğiz kardeşim. Ercan Taner'e birileri 'Fatih Altaylı'ya saldır' talimatı veriyor. Benim yayında olduğumdan bile haberi yok. Böyle utanmaz bu adamlar." 

 

"ŞEREFSİZLİK YAPMA FATİH ALTAYLI"

Fatih Altaylı'nın sözleri üzerine Ercan Taner Twitter hesabından, "Ya Fatih Altaylı sen ne işsin?

Dürüst insanlara sallama Fatih Altaylı.

Ben seni arıyorum telefonu bile açmıyorsun Fatih.

Şerefsizlik yapma Fatih Altaylı. Sağa sola saldırma Fatih Altaylı." ifadelerini kullandı.

Ancak Taner, bir süre sonra bu paylaşımlarını sildi.

ERCAN TANER ALTAYLI'NIN TELEFON NUMARASINI PAYLAŞTI

Altaylı'nın açıklamaları sonrasında Taner, paylaşımında, "Fatih ile konuştum herhalde yanlış anlaşılma var galiba." açıklamasında bulundu. 

Daha sonra Taner, Fatih Altaylı'nın telefon numarasını paylaştı. Altaylı'nın telefon numarasını paylaşan Taner, "Canlı yayında benim telefon numaramı veren arkadaşın telefonu Sevgilerimle..." paylaşımında bulundu.

 
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