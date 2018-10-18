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Fatih Altaylı hakkında soruşturma başlatıldı

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Fatih Altaylı hakkında soruşturma başlatıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, görevli trafik polisine hakaret ettiği iddiası üzerine gazeteci Fatih Altaylı hakkında "kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret" ve "tehdit" suçundan soruşturma başlattı.

Gazeteci Fatih Altaylı’nın dün İstanbul Şişli’de aracını yasak yere park ettiği için tartıştığı öne sürülen trafik polisine hakaret ettiği iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, "kamu görevlisine görevi nedeniyle birden fazla kez hakaret" ve "tehdit" suçundan başlattığı soruşturma kapsamında, Altaylı’nın "şüpheli" sıfatıyla karakolda ifadesinin alındığı öğrenildi.

SÖZLÜ ŞEKİLDE UYARILDI

Polis merkezi tarafından tutulan evrakta; Harbiye Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi üzerinde çok sayıda yasak park anons edilmesi üzerine bahse konu yerde araç içinde sürücüsü bulunmayanlara cezai işlemlerin yapıldığı, araç içerisinde bulunan sürücülerin ise sözlü şekilde uyarıldığı belirtildi.

'İNSAN OLSANIZ AZICIK HALDEN ANLARSINIZ'

Burada "34 .... ...." plakalı araç içerisinde bulunan sürücünün, "Aracın Fatih Altaylı’ya ait olduğunu ceza yazılamayacağını söylediği" akabinde de tüm uyarılara rağmen aracın kaldırmaması üzerine cezai işlem uygulandığı ifade edilen evrakta,

"Bu sırada Fatih Altaylı olay yerine gelerek 'Araç, hasta bekliyor, insan olsanız azıcık halden anlarsınız. Sizi şikayet edeceğim, sizi mahvedeceğim' diye tehditlerde bulunmuş, görevli polis memuru da ’Şikayet etmek sizin yasal hakkınız edebilirsiniz’ şeklinde cevap vermiştir." ifadeleri yer aldı.

 

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