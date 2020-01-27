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Fatih Altaylı: Deprem vergileri duble yol oldu

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Fatih Altaylı: Deprem vergileri duble yol oldu
Haber Türk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, bugünkü yazısında deprem vergilerini köşesine taşıdı.

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, Elazığ’da meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından yeniden deprem vergilerinin gündeme geldiğini belirterek,

“Dünden beri sağda solda bu soruyor duydukça deli oluyorum. ‘Deprem için toplanan vergiler ne oldu?’ Elinin körü oldu. Ne olacak yol oldu. Duble yol.

Ben demiyorum, dönemin bakanı Mehmett Şimşek itiraf etmişti, ‘Deprem vergisi olarak bilinen gelirlerle biz duble yol yaptık’ diye. Sordu mu hiç kimse ‘Yahu bu para deprem için toplandı, yol yapılır mı hiç’ diye” ifadesini kullandı.

Altaylı  "Bak şu münafıkın sorusuna" başlıklı yazısında, “Hadi onu sormadın. ‘Yahu bu kadar para ile kaç kilometre yol yaptınız. Bunun kilometresi kaça mal oldu’ diye sordunuz mu? Onu da sormadınız.’Bu yollardan önce Türkiye’de hiç yol yoktu, hatta toprak yollarda kağnı ile ulaşım sağlanırdı.

At arabası vardı bizden önce’ dediler ona da inandınız. O zaman şimdi yalandan sormayın ‘Deprem paraları ne oldu?’ diye. Zinhar sormayın! Elazığ’da canını zor kurtaran yaşlı adam Ekrem İmamoğlu’na demiş ki, ‘Müteahhitlerden hesap sorun’ Lafa bak şimdi. Soruldu ya. 1999’da. Veli Göçer’den.

Daha ne sorulacak. Hele bu zamanda. Müteahhitlerden hesap sorma devri değil şimdi, müteahhitleri kurtarma devri. Ayrıca çok da tantana etmeyin. Bakın deprem parası ile yapılan yollar sayesinde kurtarma ekipleri daha hızlı ulaşıyor deprem bölgesine. Ayrıca enkaz altından çıkan cenazeler de asfalt yollardan gidiyor kabristana. Size de yaranılmıyor yani!" düşüncelerini dile getirdi. 

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