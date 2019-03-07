"Fatih Altaylı bana iftira attı!"

Geçtiğimiz günlerde damarları tıkandığı için anjiyo olan Fatih Altaylı, Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay'ı suçladı.

Prof. Dr. Canan Karatay'dan gazeteci Fatih Altaylı'ya yanıt geldi

Habertürk canlı yayınında konuşan Karatay, Fatih Altaylı'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.

Karatay, "Fatih bey bana iftira attı, sağlıklı yediği için o krizi atlattı" dedi.

Karatay, "Fatih beye çok geçmiş olsun, doktorlar biraz onu şey yapmış" diye konuştu.

İzlediği diziden örnek veren Karatay, Fatih Altaylı'yı dizinin dedikoducu karakterinden bahsederek eleştirdi.

Karatay, "şimdi Fatih Altaylı da 'ben demiyorum doktorlar dedi' diyor, hadi ordan" diye konuştu.

Ne olmuştu?

Damarlar tıkandığı için anjiyo olan Fatih Altaylı köşe yazısında, "Bu durumumla ilgili olarak bir minik tavsiye vermek isterim. Canan Karatay Hanımefendi'nin önerdiği diyetleri uygulamayın. Bu diyetler kulağa hoş ya da işinize gelebilir. Belki birkaç kişiye de yaramış olabilir. Ama çok daha fazla insanın başına dert açtığından ve hatta ölümüne neden olduğundan şüpheniz olmasın" demişti.